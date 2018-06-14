"Сборная Египта на две головы выше саудовцев, россиянам придется трудно"

Ведущие эксперты считают, что российской команде не стоит расслабляться после победы на старте ЧМ-2018

Сборной России по футболу 19 июня в Санкт-Петербурге предстоит провести второй матч чемпионата мира с командой Египта. В стартовой игре, которая состоялась 14 июня в столичных "Лужниках", россияне с разгромным счетом победили сборную Саудовской Аравии (5:0). Известные специалисты — бывший нападающий национальной команды Дмитрий Кириченко, тренеры Андрей Кобелев и Борис Игнатьев — поделились с ТАСС мнением относительно перспектив хозяев ЧМ-2018.

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В победном матче дублем отметился полузащитник Денис Черышев, также голы забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба. Успех омрачила только травма лидера российской команды, полузащитника Алана Дзагоева. В середине первого тайма игрок попросил замены, позднее у футболиста было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Как заявил после победы главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ошеломительный успех не повлияет на рабочий настрой игроков. "Ну а если кто-то корону наденет, мы постараемся ее сбить, а если не получится — на стадионе много мест для людей с коронами", — подчеркнул специалист. Также 25 июня россиянам предстоит провести заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая, встреча состоится в Самаре. Сборная Египта в пятницу потерпела поражение от уругвайцев в стартовом матче ЧМ (0:1). Андрей Кобелев: "Конечно, сборная Египта на две головы выше саудовцев, а про Салаха (нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах. — прим. ТАСС) все прекрасно знают. Следующая игра будет намного тяжелее. Сегодня египтяне сыграли с уругвайцами и будут выстраивать свой тактический план на матч с Россией исходя из результата. Теперь им необходима будет победа, и тактика их будет с акцентом на атаку.

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Что касается сборной России, то об игре нашей команды необходимо судить по конечному результату, а мы все время бежим впереди паровоза. Что-то определенное можно будет говорить после группового этапа, так же как и по окончании чемпионата мира. Денис Черышев ничем не удивил в матче с саудовцами. Да, забил два хороших мяча — в первом эпизоде была грубейшая ошибка защитников, а во втором моменте он удачно попал. Мы все прекрасно знаем, чем хорош Черышев — у него хорошая скорость, он немного прямолинейный. Но у него есть большая проблема, связанная с высокой травматичностью. На коротком отрезке он может хорошо сыграть на чемпионате мира, но давайте посмотрим, как Денис выступит в играх с другими командами". Дмитрий Кириченко: "Матч с Египтом будет важнейшим, поскольку есть вероятность, что уругвайцы могут к третьему туру решить все свои проблемы. Даже вопросов тут нет. Вообще все последующие игры сборной России будут однозначно сложнее, потому что я был весьма удивлен таким слабым уровнем саудовцев. Хотя при счете 2:0 мы могли пропустить и игра могла сложиться по всякому. 5:0 — это хороший результат, но команды Египта и Уругвая играют на совсем другом уровне. Сборная Египта — команда достаточно агрессивная, и нам на руку, что она часто ошибается при прессинге, из которого ей сложно выходить. Бельгийцы их постоянно накрывали при выходе из обороны во время товарищеского матча и создавали опасные моменты. Примерно так же играла команда Саудовской Аравии, но, на мой взгляд, там игроки намного ниже по уровню.

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То, что Артем Дзюба усилил игру сборной России в матче с командой Саудовской Аравии, — это однозначно, сейчас он намного сильнее Федора Смолова. Выбирать тренерскому штабу, но я вижу, что Дзюба выглядит полезнее для команды. Он показал вчера, что нападающий должен быть в том месте, откуда забиваются голы. К сожалению, Смолов действительно выпадает из игры, хотя делает большой объем работы. Федора давно нужно было встряхнуть. Он сыграл вчера так же, как в товарищеском матче с турками, хотя в этот раз имел один результативный момент. Александр Головин, в свою очередь, проделал огромный объем работы, участвует во многих ключевых моментах. На мой взгляд, он очень адекватный парень и понимает, что уровень сопротивления в последующих играх будет другим. У него очень много резервов в игре. Понятно, что за один матч невозможно добавить, но все данные для этого есть". Борис Игнатьев: "Конечно, многое изменится, если сборная России будет играть с элитными командами и с теми, кто будет непосредственно претендовать на место под солнцем. Игровая структура, направленность — все будет по-иному.