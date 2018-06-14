"Сборная Египта на две головы выше саудовцев, россиянам придется трудно"

Сборной России по футболу 19 июня в Санкт-Петербурге предстоит провести второй матч чемпионата мира с командой Египта. В стартовой игре, которая состоялась 14 июня в столичных "Лужниках", россияне с разгромным счетом победили сборную Саудовской Аравии (5:0). Известные специалисты — бывший нападающий национальной команды Дмитрий Кириченко, тренеры Андрей Кобелев и Борис Игнатьев — поделились с ТАСС мнением относительно перспектив хозяев ЧМ-2018.
В победном матче дублем отметился полузащитник Денис Черышев, также голы забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба. Успех омрачила только травма лидера российской команды, полузащитника Алана Дзагоева. В середине первого тайма игрок попросил замены, позднее у футболиста было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
Как заявил после победы главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ошеломительный успех не повлияет на рабочий настрой игроков. "Ну а если кто-то корону наденет, мы постараемся ее сбить, а если не получится — на стадионе много мест для людей с коронами", — подчеркнул специалист. Также 25 июня россиянам предстоит провести заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая, встреча состоится в Самаре.
Сборная Египта в пятницу потерпела поражение от уругвайцев в стартовом матче ЧМ (0:1).
Андрей Кобелев: "Конечно, сборная Египта на две головы выше саудовцев, а про Салаха (нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах. — прим. ТАСС) все прекрасно знают. Следующая игра будет намного тяжелее. Сегодня египтяне сыграли с уругвайцами и будут выстраивать свой тактический план на матч с Россией исходя из результата. Теперь им необходима будет победа, и тактика их будет с акцентом на атаку.
Что касается сборной России, то об игре нашей команды необходимо судить по конечному результату, а мы все время бежим впереди паровоза. Что-то определенное можно будет говорить после группового этапа, так же как и по окончании чемпионата мира.
Денис Черышев ничем не удивил в матче с саудовцами. Да, забил два хороших мяча — в первом эпизоде была грубейшая ошибка защитников, а во втором моменте он удачно попал. Мы все прекрасно знаем, чем хорош Черышев — у него хорошая скорость, он немного прямолинейный. Но у него есть большая проблема, связанная с высокой травматичностью. На коротком отрезке он может хорошо сыграть на чемпионате мира, но давайте посмотрим, как Денис выступит в играх с другими командами".
Дмитрий Кириченко: "Матч с Египтом будет важнейшим, поскольку есть вероятность, что уругвайцы могут к третьему туру решить все свои проблемы. Даже вопросов тут нет. Вообще все последующие игры сборной России будут однозначно сложнее, потому что я был весьма удивлен таким слабым уровнем саудовцев. Хотя при счете 2:0 мы могли пропустить и игра могла сложиться по всякому. 5:0 — это хороший результат, но команды Египта и Уругвая играют на совсем другом уровне.
Сборная Египта — команда достаточно агрессивная, и нам на руку, что она часто ошибается при прессинге, из которого ей сложно выходить. Бельгийцы их постоянно накрывали при выходе из обороны во время товарищеского матча и создавали опасные моменты. Примерно так же играла команда Саудовской Аравии, но, на мой взгляд, там игроки намного ниже по уровню.
То, что Артем Дзюба усилил игру сборной России в матче с командой Саудовской Аравии, — это однозначно, сейчас он намного сильнее Федора Смолова. Выбирать тренерскому штабу, но я вижу, что Дзюба выглядит полезнее для команды. Он показал вчера, что нападающий должен быть в том месте, откуда забиваются голы.
К сожалению, Смолов действительно выпадает из игры, хотя делает большой объем работы. Федора давно нужно было встряхнуть. Он сыграл вчера так же, как в товарищеском матче с турками, хотя в этот раз имел один результативный момент.
Александр Головин, в свою очередь, проделал огромный объем работы, участвует во многих ключевых моментах. На мой взгляд, он очень адекватный парень и понимает, что уровень сопротивления в последующих играх будет другим. У него очень много резервов в игре. Понятно, что за один матч невозможно добавить, но все данные для этого есть".
Борис Игнатьев: "Конечно, многое изменится, если сборная России будет играть с элитными командами и с теми, кто будет непосредственно претендовать на место под солнцем. Игровая структура, направленность — все будет по-иному.
Понятно, что в нашей команде изменилось состояние футболистов, они приобрели хорошие кондиции, игра с Саудовской Аравией еще раз подтвердила, что мы стали гораздо быстрее, больше стало вертикальной игры. В отборе мяча участвовали практически все футболисты, что позволяло нам убегать в атаку. Однако я не стал бы особо обольщаться. Тем не менее эта игра дает некий импульс, вот эти 5:0 делают стратегию на следующие игры более осязаемой и четко определенной.
После сегодняшней игры сборных Уругвая и Египта нам станет еще яснее, как выстраивать игру. Мы уже имеем право играть на конкретный результат. Достаточно сыграть два матча вничью. Думаю, что команда Саудовской Аравии не позволит после того разгрома забить им такое же количество мячей, она пересмотрит свое отношение к игре, результату.
Первое или второе место в группе будет для россиян большим результатом, и, отталкиваясь от прошедшей игры, можно сказать, что этот матч дает нам право быть в несколько привилегированном положении по сравнению с двумя командами, которые будут соревноваться сегодня".
Рустам Шарафутдинов