Около 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день ЧМ-2018

Фестиваль болельщиков проходит на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Москве в день открытия чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом сообщается в пресс-релизе Департамента спорта и туризма Москвы.

Чемпионат мира стартовал в четверг - в матче открытия на московском стадионе в "Лужниках" сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Фестиваль болельщиков действует на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Трансляция церемонии открытия и первого матча чемпионата для посетителей Фестиваля болельщиков велась на большом видеоэкране площадью 144 кв. м., а также на 6 дополнительных экранах высокого качества. Незадолго до окончания первого тайма для обеспечения максимально комфортного и безопасного пребывания посетителей вход на территорию Фестиваля болельщиков был временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки.

Концертно-развлекательная программа стартовала в 15:00 мск и завершилась в 22:00. На сцене перед собравшимися гостями выступили популярные исполнители, среди которых номинант музыкальной премии "Грэмми" немецкий диджей Пол ван Дайк. На самой площадке были организованы интерактивные стенды и другие мероприятия, подготовленные партнерами и спонсорами турнира.

"Всего за время работы площадки (с 15:00 до 22:00) Фестиваль болельщиков посетило порядка 67 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В пятницу, 15 июня, на Фестивале болельщиков пройдет трансляция матча группы А между сборными Египта и Уругвая (начало - 15:00 мск). Всего с 14 июня по 15 июля на площадке будет организовано 56 трансляций - зрители смогут увидеть почти все встречи ЧМ-2018, кроме тех, которые будут начинаться в одно время. Площадка будет открываться за три часа до старта первого матча дня и закрываться через час после окончания последнего. В дни проведения матчей вход на Фестиваль болельщиков будет бесплатным для всех желающих.

Во время ЧМ-2018 фан-зоны будут действовать во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно следить за играми на большом экране. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи в Москве состоятся на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак".