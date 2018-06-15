Взаимная помощь

В Сочи пройдут четыре матча группового раунда ЧМ-2018, а также по одной встрече 1/8 финала и 1/4 финала

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Прибывшие для освещения чемпионата мира по футболу в Сочи иностранные журналисты впечатлены царящей в городе атмосферой, гостеприимностью и условиями, созданными для работников СМИ. Они хвалят быстрый интернет в медиацентре на стадионе "Фишт", сравнивают город-курорт с Ниццей и хвалят работу волонтеров. Также они отмечают, что предпринятые в России меры безопасности позволяют им чувствовать себя на чемпионате даже комфортнее, чем на других крупных международных соревнованиях за рубежом.

Израильский журналист Орен Йосепович ведет прямой эфир в Facebook для подписчиков онлайн-издания, на которое он работает, закрепив свой смартфон на небольшой штатив. Он делает это прямиком из медиацентра для аккредитованных журналистов, расположенном на территории сочинского стадиона "Фишт", где на групповой стадии турнира сыграют команды Португалии и Испании, Бельгии и Панамы, Германии и Швеции, Австралии и Перу. Одновременно в медиацентре могут работать 650 журналистов.

"Интернет здесь очень хорош, да и вообще организация на самом высоком уровне: еда, небольшие очереди везде - все, что нужно для работы", - сказал Йосепович.

Перед тем, как попасть в зону для СМИ, журналисту необходимо пройти тщательный досмотр. Для зарубежных журналистов, особенно для тех, кто часто приезжает на крупные спортивные события, такая процедура позволяет чувствовать себя в безопасности.

"Я был на летних Олимпийских играх в Лондоне и на предыдущем чемпионате мира и могу сказать, что местная система безопасности определенно внушает доверие и помогает мне не думать ни о каких возможных проблемах. С нетерпением жду, когда начнется работа на матчах, тогда мы сможем проверить медиацентр по полной", - рассказал технический специалист BBC Фил Гиббинс.

Журналистка-фрилансер из Ганы Анжела Осанте отмечает хорошую скорость интернета, низкую стоимость еды и грамотно организованную навигацию в городе. "Если нужна какая-либо помощь - тебе здесь всегда помогут, я не видела никого здесь, кто был бы хоть немного груб со мной. Еда здесь дешевая, а потеряться вряд ли получится", - сказала Осанте.

Взаимная помощь

Команда журналистов-телевизионщиков из Мексики неподалеку от стадиона "Фишт" помогала всем желающим сфотографироваться у символа чемпионата мира 2018 - волка Забиваки. Журналист Эндрю Гусман направлял светоотражатель, чтобы кадр получался более четким, а его коллеги делали фотографии. К мексиканским журналистам активно подходят русские туристы с детьми.

"Это просто здорово - оказаться в таком месте. Мне нравится Сочи и то, насколько здесь гостеприимные люди. Атмосфера здесь крайне доброжелательная, чувствуется, как люди гордятся тем, что именно их город принимает такие мощные команды", - отметил Гусман.

О доброжелательности сочинских жителей рассказал и японский репортер Хироюки Окада, которому помогли несколько местных жителей, когда он потерялся в Олимпийском парке.

"Я шел в сторону стадиона и свернул не туда. Не знал, куда мне идти дальше, а люди, которые шли мне навстречу, практически проводили меня до входа. Это было очень приятно", - поделился Окада.

Город солнца

На время первого матча между командами Испании и Португалии, который пройдет в Сочи 15 июня, ожидается жаркая погода, около плюс 28 градусов с переменной облачностью. Погодные условия, природа, а также близость к морю нравятся зарубежным работникам СМИ, и многие из них жалеют, что из-за огромного количества работы не могут узнать город подробнее.