Сорокин: минимальные ошибки логистики на матче открытия ЧМ в "Лужниках" будут учтены

Первую игру турнира между сборными России и Саудовской Аравии посетили 78 011 зрителей

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Ошибки логистики по окончании матча открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии в московских "Лужниках" были минимальными, но они в любом случае будут учитываться на следующей игре 17 июня. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В четверг в стартовом матче чемпионата мира сборная России со счетом 5:0 выиграла у команды Саудовской Аравии. Встречу посетили 78 011 зрителей.

"Учитывая количество людей, большинство которых мало знакомы со стадионом, все прошло очень хорошо, в том числе и выгрузка по окончании матча. Конечно, где-то образовывались легкие заторы, но это неизбежно, когда стадион покидают почти 80 тысяч человек. Все минимальные огрехи мы учтем и примем операционные меры на следующем матче. Но по нашему мнению, все прошло неплохо", - рассказал Сорокин.

"Надо учитывать и то, что на матч в особом режиме приезжало много глав государств, это может создать определенные паузы в непрерывности транспортного потока", - отметил Сорокин.

17 июня в "Лужниках" состоится встреча команд Германии и Мексики (начало - 18:00 мск), 20 июня сыграют команды Португалии и Марокко (15:00), 26 июня - сборные Дании и Франции (17:00). Также "Лужники" примут матчи 1/8 финала 1 июля (17:00), полуфинал 11 июля (21:00) и финал 15 июля (18:00).