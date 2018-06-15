Тренер сборной Перу: выход из группы является задачей команды на ЧМ-2018

Рикардо Гарека отметил, что сборная Перу попала в непростую группу с командами Дании, Франции и Австралии

САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России является целью сборной Перу на турнире. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер перуанской команды Рикардо Гарека.

Перуанские футболисты на групповом этапе чемпионата мира сыграют с командами Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).

"Мы хотим сыграть на максимуме и показать хороший футбол. Группа у нас непростая, наша цель - выйти из нее", - отметил Гарека.

"Мы хорошо готовы к турниру тактически и физически, наш капитан Паоло Герреро в хорошей форме. Я вижу, что команда прибавляет от игры к игре. Считаю, что мы сможем достойно сыграть в финальной части. Остальные команды тоже прибавляют, но нам надо показать, как мы умеем играть", - заключил тренер.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".