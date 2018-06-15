Самые крупные победы сборной России по футболу

Сборная России побеждала другие команды с разницей в пять и более мячей восемь раз

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 г. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о самых крупных победах российской сборной. Всего россияне побеждали другие команды с разницей в пять и более мячей восемь раз (включая 14 июня). Из них до сих пор только две победы, над сборной Саудовской Аравии в 2018 г. и Камеруна в 1994 г., были достигнуты в финальной стадии чемпионатов мира. Остальные - во время отборочных матчей на чемпионаты Европы или в ходе товарищеских встреч.

28 июня 1994 г. россияне (главный тренер - Павел Садырин) обыграли камерунцев со счетом 6:1. Встреча состоялась на стадионе "Стэнфорд" (шт. Калифорния, США) в рамках группы B финального турнира чемпионата мира. В составе россиян пять мячей забил нападающий Олег Саленко. Он установил рекорд по количеству голов в одном матче на чемпионатах мира. Еще один раз отличился форвард Дмитрий Радченко. Единственный мяч в составе сборной Камеруна забил нападающий Роже Милла. Он стал самым возрастным автором гола в финальной стадии мировых первенств. На момент игры его возраст составлял 42 года и 39 дней. Эта победа стала единственной для России в ходе турнира, сборная так и не смогла выйти в плей-офф, ранее уступив бразильцам и шведам (0:2 и 1:3 соответственно).

6 июня 1995 г. российская команда (главный тренер - Олег Романцев) победила сборную Сан-Марино со счетом 7:0. Игра прошла в гостях на Олимпийском стадионе г. Серравалле в рамках группы 8 отборочного турнира на чемпионат Европы 1996 г. Мячи забили защитник Василий Кульков, полузащитники Игорь Добровольский и Игорь Шалимов, форварды Сергей Кирьяков, Владимир Бесчастных, Игорь Колыванов и Дмитрий Черышев.

16 августа 1995 г. сборная России (главный тренер - Олег Романцев) нанесла поражение команде Финляндии со счетом 6:0. Матч прошел на Олимпийском стадионе Хельсинки в рамках группы 8 отборочного турнира на чемпионат Европы 1996 г. В составе россиян дважды отличились защитник Василий Кульков и форвард Игорь Колыванов, по одному мячу забили полузащитник Валерий Карпин и нападающий Дмитрий Радченко. По итогам отборочного турнира Россия заняла первое место в группе, однако в финальной стадии, проходившей в Англии, не смогла одержать ни одной победы и не вышла в плей-офф.

31 марта 1999 г. россияне (главный тренер - Олег Романцев) обыграли сборную Андорры со счетом 6:1. Матч прошел на московском стадионе "Локомотив" в рамках группы 4 отборочного турнира на чемпионат Европы 2000 г. В составе победителей два мяча забил нападающий Владимир Бесчастных, по одному разу отличились полузащитники Егор Титов, Илья Цымбаларь и Дмитрий Аленичев, а также защитник Виктор Онопко. Единственный мяч в ворота россиян провел форвард Эмилиано Гонсалес. Эта победа стала одной из шести в ходе отборочного турнира, однако путевку в финальную часть и стыковые матчи сборная Россия уступила по очкам Франции и Украине.

23 мая 2008 г. сборная России (главный тренер - нидерландский специалист Гус Хиддинк) победила команду Казахстана со счетом 6:0. Товарищеская встреча состоялась на московском стадионе "Локомотив". Мячи забили полузащитники Владимир Быстров, Константин Зырянов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Торбинский, а также форварды Павел Погребняк и Дмитрий Сычев.

11 октября 2011 г. россияне (главный тренер - нидерландский специалист Дик Адвокат) обыграли сборную Андорры со счетом 6:0. Матч прошел на московском стадионе "Лужники" в рамках группы B отборочного турнира на чемпионат Европы 2012 г. Два мяча забил полузащитник Алан Дзагоев, по одному разу отличились защитник Сергей Игнашевич, полузащитники Денис Глушаков и Динияр Билялетдинов, а также форвард Роман Павлюченко. По итогам отборочного турнира россияне заняли в группе первое место. Команда вышла в финальную часть чемпионата Европы, однако не смогла достичь стадии плей-офф.

8 сентября 2015 г. сборная России (главный тренер - Леонид Слуцкий) обыграла команду Лихтенштейна со счетом 7:0. Матч прошел на стадионе "Райнпарк" (Вадуц) в рамках группы G отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 г. Четыре мяча забил нападающий Артем Дзюба. Он стал вторым после Олега Саленко игроком в истории сборных СССР и России, кому удалось отличиться в одном матче более трех раз. По одному мячу в ворота команды Лихтенштейна забили форварды Александр Кокорин и Федор Смолов, а также полузащитник Алан Дзагоев. Россияне смогли успешно квалифицироваться в финальную часть турнира, но заняли в ней последнее место в группе и не попали в плей-офф. 0спо/сау/ибл.