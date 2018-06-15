Обрадович: сборная Сербии рассчитывает на поддержку российских болельщиков на ЧМ-2018

Тренер сербской команды Милан Обрадович в 2001-2003 годах выступал за московский "Локомотив"

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии рассчитывает на поддержку российских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сказал ассистент главного тренера сербской сборной Милан Обрадович, отвечая на вопрос ТАСС.

В воскресенье сборная Сербии проведет свой первый матч на чемпионате мира против команды Коста-Рики в Самаре. Также в группе Е выступают команды Бразилии и Швейцарии. Сербская команда во время чемпионата мира тренируется на учебно-тренировочной базе "Балтия" в Светлогорске Калининградской области.

"Спасибо России за гостеприимство. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает, люди делают все, чтобы мы чувствовали себя на пять звезд, - сказал Обрадович. - Чемпионат мира - это большой праздник. И для нас честь, что мы выступаем здесь".

"Также хочу поздравить сборную России с победой над командой Саудовской Аравии (в стартовом матче турнира россияне одержали разгромную победу со счетом 5:0 - прим. ТАСС). Мы, конечно, смотрели игру и переживали за российскую команду. Надеюсь, какая-то часть российских болельщиков будет болеть за нас", - добавил Обрадович.

Говоря о первом матче сербов на турнире, Обрадович сказал: "Будет сложно, но мы настроены оптимистично".

В 2001-2003 годах Обрадович выступал за московский "Локомотив", в 2002 году он стал чемпионом России с составе красно-зеленых. Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.