Небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасили в цвета российского флага

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

Самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае подсветили цветами флага России после победы сборной над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира по футболу. На башне появилось слово "Russia" и счет матча.

Пресс-служба небоскреба сообщила, что на здании будет отображаться счет каждого матча турнира.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.