Небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае окрасили в цвета российского флага

Самый высокий в мире небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае подсветили цветами флага России после победы сборной над Саудовской Аравией в стартовом матче чемпионата мира по футболу. На башне появилось слово "Russia" и счет матча.
Пресс-служба небоскреба сообщила, что на здании будет отображаться счет каждого матча турнира.
В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
Башню «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага после победы сборной над саудовцами (5:0). Следующий матч россияне проведут 19 июня против египтян. #burjkhalifa #burjkhalifadubai #dubai #arabic #russia2018 #russiavictory #fifa18 #fifa2018russia #chempionat #football #чм2018⚽ #чм2018пофутболу #россия #россиясаудовскаяаравия #россиявперёд #чемпионат2018 #фифа2018⚽️⚽️⚽️ @khattaba.1