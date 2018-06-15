Первый день работы Фестиваля болельщиков в Ростове обошелся без серьезных правонарушений

В течение дня фан-зону посетило более 17 тысяч человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. В день открытия фан-зоны чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону не было выявлено ни одного серьезного правонарушения. Об этом сообщил журналистам руководитель дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира - 2018 в Ростове-на-Дону Павел Гавриков.

"Ни одного серьезного случая нарушения порядка вчера зафиксировано не было. Но нельзя исключать, что в дальнейшем могут быть прецеденты", - сказал Гавриков.

По словам руководителя дирекции, организаторы Фестиваля болельщиков будут очень тактично относиться к тем посетителям, которые выпьют слишком много пива. "Нам очень важно, чтобы наши действия не испортили правильную атмосферу, которая царит на Фестивале болельщиков", - добавил Гавриков.

В течение дня фан-зону посетило более 17 тысяч человек. Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону проходит на Театральной площади, где традиционно проводят все главные городские праздники. Как ранее сообщал Гавриков, Фестиваль болельщиков за все время работы посетят до 1 млн человек, вместимость фан-зоны, согласно требованиям безопасности, ограничена 23 тысячами.

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Также в городе пройдет матч 1/8 финала (2 июля). ЧМ-2018 завершится 15 июля.