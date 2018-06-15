Болельщики из разных регионов собрались у билетного центра ЧМ в Сочи за час до открытия

В Сочи пройдут матчи Португалия - Испания, Бельгия - Панама, Германия - Швеция и Австралия - Перу

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Около 100 человек пришли заранее к билетному центру в Сочи в пятницу, в день первого сочинского матча чемпионата мира по футболу: некоторые пришли сюда прямо с поезда, другие специально проснулись пораньше, чтобы успеть приобрести билеты на игры любимых команд, передает корр. ТАСС.

Константин Прокопьев из Красноярского края приехал в Сочи с сыном, внуком и внучкой. "[Пришли раньше], чтобы успеть билеты купить - хотим на Германию - Швецию. Нам Германия близка, мы и жили там, сейчас родственники там живут. Ну, и мы любим красивый футбол", - рассказал он ТАСС, отметив, что заранее им удалось купить билеты на матч сборных Бельгии и Панамы.

"Мы футбол очень любим, болеем - это у нас семейное", - отметил внук Прокопьева Герман.

Сослан Абаев вместе с друзьями стоят в самом начале очереди, они пришли сюда в 8 утра. Молодые люди приехали из Владикавказа в надежде попасть на матч команд Испании и Португалии.

"Пришли заранее, потому что очень хотим попасть на матч. Ну, и думали, что центр пораньше открывается - в 9:00. Через интернет купить не удалось. Даже сегодня ночью: билеты выложили, а купить не получается, ошибку выдает", - пояснил Абаев.

Светлана Филонова пойдет на матчи с мужем и детьми, билеты на игру сборных Испании и Португалии, одной восьмой и четвертьфинала они купили через интернет, а сегодня их остается только забрать. "Мы приехали из Ставропольского края: на машине до Краснодара, там ее оставили, сюда не бесплатной электричке - и прямо с поезда за билетами. Мы билеты купили заранее, через интернет, по нормальной цене. Нам кажется, кто правда хотел, тот все успел купить", - уверена женщина.

По оценкам корр. ТАСС, в пятницу к 9:30 у центра собрались около 100 человек. Сотрудники центра в итоге не стали дожидаться 10:00 (с этого времени должен открываться центр), и начали впускать болельщиков раньше. Инвалидам волонтеры помогали пройти без очереди.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня). В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).