"Ельцин Центр" в дни ЧМ-2018 проведет зарядки и мастер-классы по футбольному фристайлу

Кроме того, ежедневно в центре будут вестись трансляции матчей чемпионата мира по футболу

"Наша спецпрограмма к ЧМ стартовала с того, что ранним утром на главном входе мы запустили цикл ежедневных зарядок с 08:30 (06:30 мск)… Помимо этого, мы запускаем с 16 июня футбольный фристайл, любой желающий может прийти к нам и научиться мастерству владения футбольным мячом, а также будут мастер-классы по танцу", - сказал Корнеевский.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Президентский центр имени Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) организовал ежедневные утренние зарядки, занятия по футбольному фристайлу и танцевальные мастер-классы в дни чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам сообщил программный директор "Ельцин Центра" Денис Корнеевский.

По его словам, ежедневно в "Ельцин Центре" будут вестись трансляции матчей ЧМ. "Мы не смогли обойти стороной трансляцию всех без исключения игр чемпионата, в нашем музыкальном клубе установлены восемь больших экранов", - отметил Корнеевский.

В музее первого президента России для болельщиков будут проводить экспресс-экскурсии на русском и английском языках. "Мы также расскажем об интереснейшем футбольном матче, который проходил в 1992 году - это время больших перемен в нашей стране. Матч, который проходит в этом году между правительством России и правительством Москвы, становится очень показательным - бурные изменения в стране и бурные изменения на поле", - рассказала директор музея Дина Сорокина.

Как сообщила пресс-секретарь центра Евгения Капитонихина, первый наплыв фанатов был зафиксирован уже 12 июня. "11 июня в центре было 4,8 тыс. посетителей, а 12 июня - уже более 6 тыс. человек. Самым полюбившимся экспонатом в музее стала бронзовая фигура Ельцина, с которой часто фотографируются иностранные гости. На презентацию нашей новой линейки сувениров к ЧМ-2018 в четверг пришли болельщики из Уругвая и Египта, им мы показали футболки с надписью "Чемпион", рожки, значки, блокноты с изображением футбольного поля, набор карандашей "Команда" в цветах российского триколора", - добавила Капитонихина.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.