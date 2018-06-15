Более 17 тысяч человек посетили ростовский Фестиваль болельщиков в день открытия ЧМ-2018

За матчем Россия - Саудовская Аравия из ростовской фан-зоны наблюдали около 9 тысяч зрителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Более 17 тысяч человек посетили открывшуюся в четверг в Ростове-на-Дону фан-зону болельщиков. Об этом сообщил журналистам руководитель дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону Павел Гавриков.

"В течение вчерашнего дня, по нашим подсчетам, фан-зону посетило 17350 человек. Все прошло хорошо", - сказал Гавриков.

Как сообщал ранее ТАСС, непосредственно за матчем Россия - Саудовская Аравия из ростовской фан-зоны следило около 9 тысяч зрителей.

Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону проходит на Театральной площади, где традиционно проводят все главные городские праздники. Как ранее сообщал Гавриков, Фестиваль болельщиков за все время работы посетят до 1 млн человек, вместимость фан-зоны, согласно требованиям безопасности, ограничена 23 тысячами.

На фестивале в течение чемпионата мира выступят популярные российские группы, такие как "Каста", "Агата Кристи", "Смысловые Галлюцинации" и другие. Перед зрителями выступят также региональные творческие коллективы, кроме того, ожидаются выступления национальных коллективов тех стран, сборные которых будут играть в Ростове-на-Дону. На Фестивале болельщиков работают городские волонтеры.

На стадионе "Ростов-Арена" пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Также в городе пройдет матч 1/8 финала (2 июля). ЧМ-2018 завершится 15 июля.