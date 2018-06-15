От 5 до 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается на ЧМ-2018 в Ростове

В Ростове-на-Дону 17 июня состоится матч группового этапа, в котором сыграют сборные Бразилии и Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. От 5 до 10 тысяч болельщиков из Бразилии ожидается в Ростове-на-Дону на время чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам сотрудник посольства Федеративной Республики Бразилия в РФ Бруно Квадрос и Квадрос.

"У нас нет точной цифры, но мы ждем от 5 до 10 тысяч … здесь в Ростове. Мы знаем, что часть стадиона отделена для болельщиков Бразилии и отделена для болельщиков Швейцарии", - сказал он.

Также в пятницу для удобства болельщиков в Ростове заработал консульский пункт на время матча между сборными Бразилии и Швейцарии. В консульском пункте бразильцы смогут получить консультации по возникающим вопросам. Сюда же они могут обратиться при потере паспорта и в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Консул уточнил, что паспорт болельщика (Fan ID) уже оформили более 30 тысяч бразильцев. "Наша последняя информация, что более 30 тысяч бразильцев уже оформили паспорт болельщика. Мы ожидаем от 40 до 50 тысяч болельщиков по всей России", - сказал он.

Сборная Бразилии на чемпионате мира в рамках группы E сыграет с командой Швейцарии 17 июня в Ростове-на-Дону. Футболисты прибыли в Сочи в ночь на понедельник. Команда будет базироваться на курорте во время турнира. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.