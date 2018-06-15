Консульский пункт Бразилии на время матчей сборной страны открыли в Ростове

Центр на улице Большой Садовой будет работать с 9 до 18 часов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Временный консульский пункт Бразилии открыли в Ростове-на-Дону на время матча сборной страны, представительство расположилось в одном из зданий в центре города на улице Большой Садовой, передает корреспондент ТАСС.

"Поддерживать в ситуациях, если есть какие-то проблемы, особенно это потеря паспорта, и если есть вопросы о российском законодательстве, правилах миграции", - рассказал журналистам сотрудник посольства Бразилии в РФ Бруно Квадрос и Квадрос. Он отметил, что работать в консульском пункте будут три сотрудника - два дипломата и переводчик.

По его словам, такие консульские пункты уже открыты в Санкт-Петербурге и Сочи, где базируется команда. "Будем открывать консульские пункты в тех городах, где будут игры. Всегда консульский пункт будет открыт 2 дня до и 2 дня после матча - всего 5 дней работает", - добавил дипломат.

Консульский пункт в Ростове-на-Дону будет работать с 9:00 до 18:00. Также, по словам дипломата, будет работать дежурный телефон, куда граждане его страны могут обращаться круглосуточно.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.