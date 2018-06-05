ТАСС рассказывает, как болельщики поддерживали российских футболистов в стартовом матче мирового первенства

Стартовый матч чемпионата мира по футболу, который состоялся 14 июля в московских "Лужниках", прошел при аншлаге и завершился с разгромным счетом в пользу хозяев (5:0). Свыше 80 тысяч болельщиков пришли поддержать команды России и Саудовской Аравии.

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Многие российские болельщики пришли на матч целыми семьями — с флагами, шарфами и прочей атрибутикой национальной команды. Также на стадионе было множество болельщиков из других стран — Мексики, Перу, США, Бразилии, Аргентины, Камеруна и многих других. А группа поддержки сборной Саудовской Аравии образовала целый зеленый прямоугольник на трибуне D за воротами. После яркого перформанса, предварявшего игру, прозвучал гимн России. У многих сложилось впечатление, что национальный гимн страны — хозяйки чемпионата мира в едином порыве исполнил весь стадион. Казалось, что пели все, и даже иностранные гости пытались подхватывать строки. Российские болельщики начали поддерживать свою команду с первых минут встречи. На трибуне B за воротами зрители подняли цветные модули, сложившиеся в огромный флаг России. Композиция была дополнена баннером "Играй за нас. За всех. За каждого". "Сборная России приятно удивила" Футболисты не заставили долго ждать, и счет был открыт уже на 12-й минуте: Юрий Газинский четко отработал передачу Александра Головина. Стадион буквально взорвался от криков с трибун. Не секрет, что многие болельщики скептически относились к перспективам национальной сборной, участвующей в чемпионате мира. Однако успеху команды радовались все, включая скептиков. "Честно, я даже не очень хотел идти на матч нашей команды, но достались билеты, да и сын очень просил, — рассказал ТАСС москвич Дмитрий. — Не думал, что наша команды сыграет с таким счетом. Не то чтобы я не болею за сборную России. Я патриот и хочу, чтобы Россия всегда побеждала. Однако, должен признаться, что был приятно удивлен. Так держать!"

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В итоге голами также отметились Денис Черышев, оформивший дубль, Артем Дзюба и Александр Головин. После финального свистка ликовавшая команда бурно праздновала победу. Футболисты обнимались и прыгали по полю, а после отправились к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку. После матча поток болельщиков без помех покинул территорию "Лужников". Люди выходили со стадиона в приподнятом настроении, то и дело распевая "Россия, вперед". Многие отправились в центр Москвы, где праздничные гуляния продолжались до глубокой ночи. "Спасибо сборной России за чувство радости и гордости за наш футбол, — сказал ТАСС болельщик Алексей из Ярославля. — Мы приехали на матч целой компанией, грех было не использовать такую возможность. Домашний чемпионат мира по футболу — это настоящее событие для страны. Конечно, Саудовская Аравия — это не самая сильная сборная, но спорт есть спорт, и случиться могло все что угодно. Так что гордимся нашей командой. Парни красавцы. Сыграть с таким счетом в первом же матче чемпионата мира — это дорогого стоит". Болельщик из Франции Патрик рассказал, что в восторге от России и россиян. "Мы с друзьями в Москве уже три дня, тут по-настоящему праздничная атмосфера. Мы были уже на Красной площади и во многих других местах вашего города. Москва потрясает, это по-настоящему европейский город. Матч сборной России и Саудовской Аравии — отличное начало чемпионата мира. Мы получили огромное удовольствие. Желаю успехов вашей команде", — отметил он. Калининград болел за Россию В других городах-участниках множество российских и зарубежных болельщиков пришли в фан-зоны чемпионата мира, чтобы посмотреть стартовый матч турнира. В Калининграде болельщики неспешно заполняли 15-тысячную фан-зону — на выступлении Робби Уильямса половина площадки пустовала. Но когда зазвучал гимн России — яблоку негде было упасть, вся Центральная площадь была усеяна людьми.

Болельщики дружно поддерживали российскую команду, размахивали флагами, кричали и переживали порой так громко, что не было слышно слов комментаторов, доносившихся из мощных динамиков. При этом царила дружественная и праздничная атмосфера — никаких стычек, оскорбительных выкриков и провокаций не было. Помимо российских болельщиков, которых было большинство, команду Черчесова шумно поддерживали хорваты и сербы (сборным Хорватии и Сербии предстоит сыграть в Калининграде — прим. ТАСС). После победы сборной России собравшиеся в фан-зоне не расходились, а продолжали наслаждаться победой, танцуя под живое выступление группы "Браво". Саранск перекричал шумометр В Саранске болельщики начали массово стягиваться в фан-зону на Советской площади за полтора часа до стартового свистка. За час до начала матча открытия стартовала развлекательная программа. Песни и танцы представляли местные ансамбли из Республики Мордовия. Ведущие с болельщиками устраивали традиционную перекличку "Вперед, Россия", пускали волну. На экране зрители могли увидеть показания шумометра, что подстегивало их скандировать громче. После одной из кричалок прибор показал более 100 децибел. Кроме того, на Советскую площадь пришли и иностранные болельщики, среди которых было множество перуанцев и панамцев. Сборная Панамы во время турнира базируется в Саранске и проведет в этом городе 28 июня заключительный матч группового этапа с командой Туниса. Команда Перу проведет в столице Мордовии свой стартовый матч чемпионата мира с датской сборной 16 июня. "Мы приехали в Саранск поддержать нашу сборную, — отметил один из перуанских болельщиков. — Здесь очень хорошая атмосфера. Болеем за сборную России. Помимо нашей команды, будем переживать за российскую, потому что нам очень нравится здесь", — отметил один перуанских болельщиков.

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Ближе к стартовому свистку на Советской площади, которая способна вместить около 20 тысяч зрителей, становилось тесно. Посетители саранской фан-зоны внимательно и довольно тихо смотрели церемонию открытия турнира. Народ буквально взорвался, увидев на экране президента РФ Владимира Путина. Первые минуты игры проходили в тишине и напряжении, но после первого мяча в ворота сборной Саудовской Аравии толпа буквально взорвалась и получила дополнительный заряд эмоций. В дальнейшем люди активно реагировали на игровые эпизоды на протяжении всей игры. Тишина наступила лишь в момент травмы Алана Дзагоева, которого и в Саранске проводили с поля аплодисментами. После второго забитого мяча под занавес первого тайма российские болельщики окончательно успокоились, и уже никто не сомневался в победе. Персонально большинство пришедших поддерживали Александра Головина, забившего пятый мяч, а до этого оформившего две голевые передачи. Громкими аплодисментами встретили и выход на поле нападающего Артема Дзюбы. По окончании встречи болельщики дружно скандировали "молодцы" и "Россия" и с улыбками на лицах начали расходиться. "Эту радость не описать словами" В Сочи перед началом трансляции матча между командами России и Саудовской Аравии в фан-зоне чемпионата мира собралось максимальное число болельщиков — около 10 тысяч человек. Многие пришли с детьми, лица которых украшал российский триколор. После каждого гола люди несколько минут восторженно кричали и хлопали в ладоши.

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