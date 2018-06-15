Первый тренер футболиста Головина отметил его одаренность и трудолюбие

Полузащитник сборной России забил мяч и сделал две голевые передачи в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, забивший гол в матче чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии, с детства был одаренным и целеустремленным. Он сразу ставил перед собой задачу стать профессиональным футболистом, рассказал ТАСС Александр Плясунов, первый тренер полузащитника в его родном городе Калтане Кемеровской области.

Полузащитник сборной России Александр Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в матче открытия чемпионата мира, в котором россияне выиграли у команды Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Как не гордиться - таких ребят не так уж и много, это действительно талантливый парень, талантливый от природы, одаренный. У него физические данные прекрасные, голова работает, и отличался с детства координацией и скоростными качествами. Он вкалывал на тренировках больше других, очень трудолюбивый и целеустремленный ребенок был, таким и остался", - сказал Плясунов.

Он рассказал, что на тренировки Головина привел отец, но мальчик сам хотел заниматься футболом. "У него мечта была с детства - играть в футбол и профессионально, нечасто у детей бывает такая мечта", - добавил тренер.

У Плясунова Головин тренировался до ухода в училище олимпийского резерва в 2011 году, когда ему было 15 лет. Став профессиональным футболистом, он не забыл родной город: часто приезжает с мастер-классами для детей.

Матч со сборной Саудовской Аравии в Калтане смотрели все коллеги и воспитанники Плясунова. "Как и большинство россиян, с каким-то критическим недоверием, с тревогой ждали первую игру. Но, видать, тренер Станислав Саламович [Черчесов] смог организовать, настроить команду - сборная играла с предельным настроем, и, я считаю, выложилась до конца. Но и, естественно, Саша сыграл как лидер настоящий, прибавляет и прибавляет - и голевые две передачи, и гол забил, так что радость, конечно, неописуемая", - заключил Плясунов.