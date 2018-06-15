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15 июня, 10:03
Более 20 тыс. человек посетили фан-зону в Екатеринбурге в первый день работы
Фан-зона чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге
© Донат Сорокин/ТАСС
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Фан-зона располагается в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более 20 тысяч человек посетили фан-зону в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге в первый день работы. Об этом в пятницу сообщили в информационно- аналитическом департаменте администрации города.

"Согласно официальным данным, 21 тысяча 200 человек побывали в первый день [14 июня] в фан-зоне уральской столицы в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, для посетителей фан-зоны выступали спортивные чирлидеры "Fenomen-A" и битбокс-артист Сергей Черни в сопровождении волонтеров чемпионата с флагами всех стран-участниц. "Кульминацией развлекательной программы стало выступление уральской рок-группы "Чайф". После этого началась долгожданная трансляция первой игры чемпионата - между сборными России и Саудовской Аравии", - сказали в департаменте.

Фан-зона в Екатеринбурге будет работать с 14 июня по 15 июля. На площадке Фестиваля болельщиков будет транслироваться от одного до трех матчей в день. Открываться фан-зона будет за два часа до первой трансляции. До начала показа матчей и в перерывах между ними на площадке будет идти разнообразная развлекательная программа.

Сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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