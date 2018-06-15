Бывший футболист МЮ Невилл считает, что Черышев мог бы адаптироваться в чемпионате Англии

Российский футболист забил два мяча в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии

ТАСС, 15 июня. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев смог бы адаптироваться в чемпионате Англии. Такое мнение в интервью Daily Mail, текст которого приводит "Газета.Ru", высказал бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл.

В четверг сборная России в матче открытия чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Черышев начал встречу на скамейке запасных, однако уже в первом тайме вышел на замену вместо травмированного Алана Дзагоева, после чего стал автором двух забитых голов и был признан лучшим игроком матча.

"Он ярко выраженный левша. По первому его голу было видно, что он все старался подработать мяч под левую ногу. Но я думаю, английский футбол подошел бы Черышеву идеально, он показал блестящую работоспособность на левом фланге", - сказал Невилл.

Черышев выступает за испанский "Вильярреал".

Следующий матч сборная России проведет 19 июня против команды Египта в Санкт-Петербурге (начало - 21:00 мск).