Около 67 тысяч человек посетили Фестиваль болельщиков в Петербурге в первый день ЧМ-2018

Фестиваля болельщиков проходит на Конюшенной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. Посещаемость Фестиваля болельщиков на Конюшенной площади Санкт-Петербурга составила в первый день работы почти 67 тысяч человек. Такие данные ТАСС сообщили в пресс-офисе фан-зоны.

"Фестиваль болельщиков в Петербурге посетили вчера 66 тысяч 800 человек", - рассказали в пресс-офисе, добавив, что во время матча открытия чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии фан-зона была целиком заполнена.

Поскольку желающих было больше, чем мог вместить фестиваль, было принято решение ограничить допуск болельщиков на территорию фан-зоны во избежание давки, сообщили в пресс-офисе. Фестиваль болельщиков начал свою работу в Петербурге в четверг в 13:15 мск. На экранах фан-зоны болельщики смогли посмотреть церемонию открытия ЧМ-2018 и первый матч турнира между сборными России и Саудовской Аравии, завершившийся победой россиян со счетом 5:0.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Петербург примет семь игр первенства: 15 июня сборная Марокко встретится с командой Ирана, 19 июня пройдет матч между командами России и Египта, 22 июня - Бразилии и Коста-Рики, 26 июня - Аргентины и Нигерии. Также в городе на Неве пройдут игра 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.