Московский транспорт выдержал пассажиропоток в день старта ЧМ-2018

В день открытия чемпионата мира болельщики с FAN ID совершили 112 тыс. поездок

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы полностью справился с перевозкой болельщиков чемпионата мира по футболу 14 июня, в день открытия первенства. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Могу сказать, что транспортный комплекс Москвы справился с перевозкой болельщиков матча в "Лужниках" и посетителей фанфеста. В общей сложности около 42 тыс. сотрудников транспортного комплекса работали вместе со сборной России, чтобы организовать такой замечательный праздник. Мы внимательно проанализируем все детали и постараемся еще больше улучшить транспортное обслуживание наших дорогих болельщиков и гостей ЧМ-2018", - сказал Ликсутов.

По его словам, в день открытия чемпионата мира болельщики с FAN ID совершили 112 тыс. поездок на разных видах городского транспорта. "92 тыс. болельщиков уехали из "Лужников" и Фанфеста на метро и Московском Центральном кольце, 18 тыс. воспользовались бесплатными шаттлами. Часть болельщиков передвигалась на городском такси, чьи машины в общей сложности перевезли 2 тыс. пассажиров", - добавил Ликсутов.

Как сказали ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги, в этот день почти 30 тыс. пассажиров воспользовались транспортно-пересадочным узлом Лужники. "Это максимальный пассажиропоток ТПУ с начала эксплуатации Московского центрального кольца", - отметил собеседник агентства. Для удобства пассажиров за два часа до начала игры ТПУ Лужники работал только на выход, во время матча - в обычном режиме, а два часа после него - только на вход. При этом турникеты были открыты для свободного прохода.

"Временный режим позволил повысить пропускную способность ТПУ. Кроме того, чтобы обеспечить максимально комфортную поездку на МЦК был продлен минимальный интервал движения "Ласточек", - сказал представитель пресс-службы.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.