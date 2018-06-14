Виртуальный двойник Льва Яшина появится в 11 городах ЧМ-2018

В Москве сфотографировать виртуального двойника футболиста с помощью мобильного приложения Histars можно на Манежной площади рядом со стадионом "Динамо" и в четырех парках

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года смогут сняться с виртуальным двойником футболиста Льва Яшина в 11 городах в период проведения футбольного первенства, новые локации открыли рядом с 12 стадионами, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Сделать фотографию с легендарным вратарем теперь можно на территории стадиона "Спартак" и Большой спортивной арены "Лужников" в Москве, а также возле стадионов в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске", - говорится в сообщении.

Сфотографировать виртуального двойника футболиста с помощью мобильного приложения Histars можно на Манежной площади и рядом со стадионом "Динамо". Болельщики также могут увидеть его в парках "Зарядье", "Сокольники", Парке Горького и Таганском парке. Кроме того, фигура Яшина присутствует и в Ильинском сквере, на Цветном и Гоголевском бульварах.

Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз "Золотой мяч"; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом "Золотого мяча". Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

В настоящее время в приложении "Узнай Москву. Фото" (Histars), запущенном в 2015 году, больше десяти персонажей: Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, Иван Грозный, Петр I, Наполеон Бонапарт, царь Алексей Михайлович, Лев Яшин, Федор Достоевский и Виктор Цой. Цифровую фигуру можно загрузить, когда пользователь оказывается в радиусе 50 м от обозначенной геометки.