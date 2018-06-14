Трансляция из теплохода

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15 июня, 08:51
Бесплатный Wi-Fi запустили в Ростове-на-Дону для туристов и болельщиков ЧМ-2018
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"Wi-Fi-на-Дону" будет доступен в фарватере реки и на расстоянии от 50-100 м от воды, пользователи смогут получить доступ к интернету через обратный звонок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Точки доступа к интернету Wi-Fi установили у реки Дон в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года. Здесь запустили 20 базовых станций вдоль берега, чтобы болельщики могли оставаться на связи, смотреть фильмы и вести прямые трансляции из прогулочных катеров и с набережной, рассказал ТАСС Александр Атаманский - генеральный директор группы компании "Цифровой Диалог", которая выступила инициатором проекта.

"Мы анонсировали, что установим 20 базовых станций к чемпионату мира для того, чтобы охватить акваторию. На сегодняшний момент мы все реализовали", - сказал он.

По его словам, всего в рамках проекта планируют задействовать 70 базовых станций, чтобы обеспечить покрытие беспроводным интернетом пространства от Азова до станицы Старочеркасской на протяжении 45 км вдоль Дона по водной поверхности реки. Пока к чемпионату мира точки доступа будут работать в Ростове-на-Дону, Азове и Аксае.

"Инфраструктура нашей сети позволила подключить базовые станции от оптического кабеля, которые расположены на высоких точках зданий и сооружений вдоль акватории, что позволяет распределять сигнал Wi-Fi на значительную территорию реки Дон. Там, где возможности такой нет, мы делаем ретранслятор, то есть от ближайшей базовой идет ретрансляция, и там уже она вещает также на окружающую акваторию, прибрежные территории. Если мы светим со стороны берега, то полностью до конца реки он охватывает - сам это неоднократно тестировал в разных местах", - рассказывает собеседник агентства.

"Wi-Fi-на-Дону" будет доступен в фарватере реки и на расстоянии от 50-100 м от воды. Пользователи смогут получить доступ к интернету через обратный звонок.

Также в ближайшее время компания планирует запустить приложение в интернете, где будут транслироваться водные пейзажи в режиме онлайн. "Вот так можно будет смотреть восход солнца в Азове. Я думаю, что это будет приложение, как часть проекта "Wi-Fi-на-Дону", и там можно будет видеть акваторию Дона в реальном времени", - добавил Атаманский.

Трансляция из теплохода

Проект "Wi-Fi-на-Дону", по словам Атаманского, должен привлечь интерес к реке, круизам и прогулкам по ней. Каждый год родину Шолохова и Чехова посещают около 1 млн туристов. Многие предпочитают знакомиться с природой и историей Ростовской области во время речных прогулок. На берегу Дона расположены такие туристические центры региона, как город Ростов-на-Дону, историческая столица казачества - станица Старочеркасская, старинный город Азов.

В Ростове туристы во время остановки теплохода могут прогуляться по набережной, сфотографировать стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату. До центральной улицы города Большой Садовой от реки можно добраться пешком за 10 минут. Главная архитектурная достопримечательность станицы Старочеркасской - Воскресенский войсковой собор - самый древний храм на юге России и первый на Дону каменный собор. В Азове, где первые поселения возникли более двух тысяч лет назад, много музеев и соборов, в том числе Храм Святой Троицы и музей-заповедник Пороховой погреб.

Появление новых бесплатных точек доступа в интернет, тем более на набережной и возле достопримечательностей, где раньше не было интернета, делает Ростовскую область привлекательнее для туристов, считает председатель комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму регионального Заксобрания Екатерина Стенякина.

"Многие страны для того чтобы привлечь максимальное количество въезжающих людей с удовольствием раздают бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте, в отелях, в торговых центрах, другие страны не заботятся об этой привлекательности. Если у нас будут точки доступа к интернету, бесплатный Wi-Fi, особенно в местах, которые популярны для посещения в Ростовской области, это будет заставлять людей туда приезжать и проводить там больше времени. Когда у тебя есть связь, ты можешь посидеть спокойно на берегу реки или в прекрасном парке или вести прямую трансляцию из музея Чехова", - пояснила ТАСС депутат.

ЧМ в Ростове-на-Дону

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

Матчи сыграют на новом стадионе "Ростов-Арена", построенном специально к ЧМ-2018. Его ввели в эксплуатацию в марте. Внутри стадиона также есть бесплатный Wi-Fi.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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