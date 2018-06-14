Отсутствие интереса к чемпионату

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15 июня, 08:43
Жители Рио-де-Жанейро украшают город к ЧМ-2018
© Дарья Юрьева/ТАСС
© Дарья Юрьева/ТАСС
© Дарья Юрьева/ТАСС
© Дарья Юрьева/ТАСС
© Дарья Юрьева/ТАСС
© Дарья Юрьева/ТАСС
© Дарья Юрьева/ТАСС
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Бразильцы выражают поддержку своей сборной с помощью государственной символики и граффити на улицах города

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Жители Рио-де-Жанейро укарашают улицы города символикой желто-зеленого цвета национального флага Бразилии и граффити, выражая таким образом поддержку своей сборной еще до начала ее выступления на проходящем в России чемпионате мира по футболу.

Многие владельцы кафе, баров и ресторанов сейчас развешивают флаги и закупают дополнительные телеэкраны, чтобы привлечь клиентов. Другие - готовят спецпредложения к меню: например, одно из заведений пообещало всем посетителям по бесплатной рюмке ликера за каждый гол бразильской сборной, забитый во время просмотра того или иного матча. Увеличилось и число торговых точек, где продаются футболки с именами местных игроков.

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Но не все инициативы по украшению города и его зданий связаны с коммерческим интересом. Некоторые жители Рио-де-Жанейро за собственные деньги нанимают специалистов, чтобы создать вокруг атмосферу спортивного праздника. Так, в районе Барра-да-Тижука на одной из пролегающих вдоль набережной велодорожек появились нарисованные краской фигуры известных футболистов. Автором этой идеи стал Сержиу Драгау, который проживает в расположенном неподалеку многоквартирном доме и ухаживает за прилегающей территорией.

"Я делаю все это на свои деньги, мне никто не помогает", - рассказал он корреспонденту ТАСС. "Я бразилец и хочу немного помочь своей нации в этот сложный период. Кругом коррупция, в руководстве страны воры, некоторые из них уже в тюрьме. Как должен чувствовать себя бразилец в этой ситуации? Ужасно! Я же хочу, чтобы люди чувствовали себя лучше, более любимыми", - добавил житель Рио-де-Жанейро.

Он оказался не единственным, кто готов заплатить за атмосферу праздника. За время короткого интервью для ТАСС к Сержиу и нанятым им уличным художникам подошел другой местный житель по имени Педру, который попросил разрисовать и площадку у его подъезда. "Мы не смогли сделать ничего подобного до открытия [чемпионата], но, возможно, успеем закончить работу к первой игре сборной", - пояснил Педру.

Отсутствие интереса к чемпионату

Между тем, согласно недавнему опросу социологического центра Datafolha, 53% бразильцев заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира по футболу. Речь идет о самой высокой доле жителей крупнейшей южноамериканской страны, сообщивших своем безразличии к турниру, за все время ведения соответствующей статистики, то есть с 1994 года. Среди тех, для кого выступление национальной сборной в России не представляет интереса, большинство составляют женщины (61%), люди в возрасте 35-44 года (57%) и обладатели ежемесячного дохода в размере до двух минимальных окладов на семью, то есть примерно до $515 (54%).

По мнению газеты Folha de S.Paulo, все большее разочарование жителей крупнейшей южноамериканской страны в одном из любимых видов спорта связано с экономическим кризисом, который переживает республика, а также с выявленными случаями коррупции в Бразильской конфедерации футбола и болезненным поражением со счетом 7:1 от сборной Германии во время предыдущего домашнего турнира, состоявшегося в 2014 году. Впрочем, есть и те, кто уверен, что эти чувства временные, а когда Бразилия вступит в игру, страну захватит привычное футбольное безумие.

"С нами, бразильцами, часто так бывает. Сначала говорим, что неинтересно. Но потом, после первой же игры, вы увидите, что тут будет твориться!", - говорит Сержиу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики. Ее первый матч состоится в ближайшее воскресенье.

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