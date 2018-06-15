Польский журналист пожелал сборной России не сбавлять оборотов на ЧМ-2018

В первом матче на чемпионате мира сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

ТАСС, 15 июня. Польский журналист Себастьян Сташевский считает, что сборная России по футболу сильна командной игрой, он пожелал подопечным Станислава Черчесова и дальше уверенно выступать на чемпионате мира. Слова Сташевского приводит "Газета.Ru".

В четверг сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия мирового первенства. Встреча прошла в "Лужниках".

"Я думаю, что в сборной России царит очень хорошая атмосфера. У вас нет звездных игроков, но есть команда. Без поддержки сборная не сможет победить, а в "Лужниках" я увидел болельщиков, которые прекрасно поддерживали свою команду. Так что все заслуженно, желаю вам показать такую же игру в матчах с Египтом и Уругваем", - сказал журналист.

Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Сборная Польши в группе Н сыграет со сборными Сенегала (19 июня, Москва, "Спартак"), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград). Чемпионат мира завершится 15 июля.