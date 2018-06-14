Песков объяснил реакцию Путина на голы в матче с Саудовской Аравией

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы государства на голы сборной РФ в матче с Саудовской Аравией, которым 14 июня открылся чемпионат мира по футболу - 2018. Путин смотрел матч вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Российский президент разводил руками и улыбался после голов, которые забивала сборная РФ.
"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", - приводит комментарий пресс-секретаря президента радиостанция "Говорит Москва".
Матч закончился со счетом 5:0 в пользу сборной РФ. После каждого гола Инфантино и Аль Сауд тепло поздравляли Путина. Кроме того, Путин и Аль Сауд обнялись по завершении матча.
Форвард сборной РФ Артем Дзюба прокомментировал результат игры, сообщив журналистам, что игроки "безумно счастливы", но "в целом счет, наверное, чересчур крупный".