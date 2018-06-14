Песков объяснил реакцию Путина на голы в матче с Саудовской Аравией

Представитель Кремля заявил, что жесты главы государства были проявлением эмоций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию главы государства на голы сборной РФ в матче с Саудовской Аравией, которым 14 июня открылся чемпионат мира по футболу - 2018. Путин смотрел матч вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Российский президент разводил руками и улыбался после голов, которые забивала сборная РФ.

"Это эмоции! За победу в спорте не извиняются", - приводит комментарий пресс-секретаря президента радиостанция "Говорит Москва".