В ДВФО гордятся, что первый мяч ЧМ-2018 забил дальневосточник Юрий Газинский

Карьера футболиста, ныне представляющего "Краснодар", началась в Комсомольске-на-Амуре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июня. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока не скрывают гордости от того, что первый гол на чемпионате мира по футболу был забит игроком сборной России Юрием Газинским, спортивная карьера которого началась в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. ТАСС поговорил с футбольным тренером Виктором Игнатенко, который тренировал Газинского во время его становления.

В четверг сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира в "Лужниках". Первый мяч во встрече забил 28-летний полузащитник Юрий Газинский, ныне представляющий футбольный клуб "Краснодар". Гол стал для игрока первым в карьере в футболке национальной сборной.

"Эмоции просто зашкаливают. Первый забитый мяч на чемпионате мира за авторством футболиста из Комсомольска, еще и нашего воспитанника - это очень приятно. Мне с утра позвонили несколько человек, поздравляют", - поделился эмоциями Игнатенко.

Он рассказал, что при случае обязательно поздравит маму Юрия Газинского. "Большую роль в спортивной жизни сыграла мама - всегда водила его на тренировки. А когда Юра подрос, этого не нужно было, он сам с большим удовольствием приходил на поле, тренировался, а после оставался со своими сверстниками, играл с ребятами помладше, общался с теми, кто старше него. Желание играть в футбол у него было всегда", - добавил Игнатенко.

В 2007 году Газинский дебютировал в составе местного клуба "Смена" (2007-2010), затем перешел во владивостокский клуб "Луч-Энергия" (2010-2012, сейчас клуб носит название "Луч"), после были московское "Торпедо" (2012-2013) и "Краснодар" (с 2013 года). В августе 2016 года Газинский дебютировал в составе сборной России.

В "Луче" не скрывают радости и восхищения по поводу его гола на чемпионате мира. Клуб уже поздравил футболиста в социальных сетях. "Мы очень рады за Юру, а его история, как он из провинциального городка пробивается в сборную и забивает на чемпионате мира, это прекрасный пример для всех мальчишек. Они видят и понимают - Юра смог, и я смогу", - рассказали ТАСС в "Луче".