Sky: первый день ЧМ-2018 показал, что футбол сплачивает людей

По мнению журналистов британского телеканала, эта игра отодвигает на второй план политические разногласия

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Первый день стартовавшего в четверг в России чемпионата мира по футболу наглядно продемонстрировал, как эта игра способна объединять людей самых разных культур и жизненных укладов. К такому выводу пришел по итогам первого игрового дня турнира британский телеканал Sky News.

"Одна из вещей, которая действительно бросалась в глаза в России в день открытия чемпионата мира, состояла в том, что футбол неизменно сплачивает людей. Отложите политику и козни на потом и вы осознаете, насколько могущественной на самом деле является эта игра. Русские по своей природе не относятся к тем людям, которые с готовностью танцуют и поют на публике, однако именно это произошло в фан-зоне возле великолепного стадиона "Лужники", где команда страны-хозяйки победила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0", - отмечается в сообщении телеканала.

Sky News предположил, что начало празднованиям положили перуанские болельщики, которые прибыли на мировое первенство в многотысячном составе, сборная их страны пробилась на чемпионат мира впервые с 1982 года. "Покуда перуанцы веселились, к ним присоединились костариканцы, аргентинцы, бразильцы и ярко разодетые мексиканцы", - излагает британский телеканал картину, наблюдавшуюся в день открытия чемпионата.

По мнению Sky News, страна - хозяйка мирового первенства всегда находится под изрядным давлением как на поле, так и за его пределами, поскольку за ее действиями наблюдает весь мир. "И в первый день Россия не разочаровала", - подвел телеканал итоги своего сообщения.