Роналдо заявил, что для него было большой честью участвовать в церемонии открытия ЧМ-2018

Двукратный чемпион мира рассказал, что испытал невероятные эмоции во время церемонии

ТАСС, 15 июня. Бразилец Роналдо заявил, что было большой честью участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом бывший футболист написал в Instagram.

В четверг на столичном стадионе "Лужники" прошел матч открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии - 5:0. Встречу предваряла торжественная церемония открытия турнира, одним из ее участников стал Роналдо, он вывел на поле мальчика - главного героя официального видеоролика церемонии и поучаствовал в символическом ударе по мячу, ранее побывавшему на МКС.

"Большая честь представлять футболистов на этой красивейшей церемонии в присутствии 80 тысяч болельщиков. Это было восхитительно, я испытал удивительные эмоции, выходя на поле, - вновь почувствовал энергию, которая заряжала меня на протяжении многих лет. Всем спасибо, поздравляю Россию, вперед, Бразилия!" - написал Роналдо.

Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году. Он является двукратным чемпионом мира (1994, 2002), занимает второе место в истории по числу голов на мировых первенствах (15), дважды становился обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002).