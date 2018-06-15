Саудовские футболисты получат взыскание за провал в матче с россиянами

Глава федерации футбола Саудовской Аравии заявил, что результат матча с командой России не отражает уровень подготовки саудовских футболистов

ТАСС, 15 июня. Саудовские футболисты будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в матче с командой России в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил в пятницу глава федерации футбола королевства Адель Иззат, передает издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

"Мы очень расстроены поражением, - сказал он. - Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки". По словам Иззата, одной из задач подготовительной программы было преодоление страха перед сильными командами при игре на их территории. "Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", - добавил руководитель федерации.

Более резкой реакция на проигрыш без единого ответного гола оказалась у главы национального комитета по спорту Турки Аль аш-Шейха. "Сегодня игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал, - заявил он в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter. - И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров, но, к сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение".

Тем временем тренер сборной Египта, аргентинец Эктор Купер, передает издание "Аль-Ватан", призвал игроков "не концентрироваться на результатах российско-саудовского матча, а сосредоточиться за предстоящей игре со сборной Уругвая". "Результат этого состязания, а также ошибки и просчеты команд мы рассмотрим позднее в двух следующих играх", - сказал он.

Матч Египет - Уругвай состоится 15 июня в Екатеринбурге. Российская сборная встретится с командой Египта на стадионе в Санкт-Петербурге 19 июня.