Габриэл Жезус: команда Бразилии стала для футболистов семьей

Форвард считает, что болельщики должны поддерживать любимую сборную в любых ситуациях, независимо от исхода матча

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии стала для футболистов семьей, где все друг друга поддерживают, товарищи по команде делятся опытом с молодыми игроками. Об этом на пресс-конференции в Сочи рассказал нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус.

Открытая тренировка бразильских футболистов в Сочи завершилась поздравлением полузащитника Филиппе Коутиньо с днем рождения в южноамериканских семейных традициях. В честь 26-летия спортсмена на Центральном стадионе имени Славы Метревели, где проходила тренировка, его обсыпали мукой и разбили на голове куриное яйцо.

"Товарищи по команде делятся опытом со мной. Мы тут все друг друга поддерживаем. Мы больше чем команда, мы - семья", - сказал 21-летний Жезус.

По его словам, в отношениях между членами команды все спокойно. "Все настроены на игру. Мы должны быть сосредоточены и морально сильны, мы стараемся так себя вести, и нам это очень помогает", - отметил нападающий сборной Бразилии.

Он считает, что болельщики должны поддерживать любимую команду в любых ситуациях, независимо от исхода матча. "Все должны поддерживать сборную, независимо от той ситуации, в которой она находится, потому что мы бразильцы. Мы должны всегда побеждать, чтобы доказать, что мечты сбываются, но это требует большой самоотверженности", - заключил Жезус.

Матчи чемпионата мира проходят в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт- Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").