Команда Станислава Черчесова в "Лужниках" разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал в Москве красочной церемонией открытия и яркой победой сборной России над командой Саудовской Аравии. Встреча в "Лужниках" завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Сборная России активно начала стартовый матч турнира, создавая опасность у ворот соперника. Уже на 12-й минуте счет открыл Юрий Газинский, четко замкнув верховую передачу от Александра Головина. Россияне продолжили контролировать ход игры, что привело ко второму забитому мячу в концовке первого тайма. Удачно разыгранную комбинацию завершил Денис Черышев, на 24-й минуте матча вышедший на замену вместо травмированного Алана Дзагоева.

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Во второй половине встречи россияне уже играли по счету. Не все получалось у единственного номинального форварда Федора Смолова, поэтому логичной выглядела его замена на Артема Дзюбу на 70-й минуте. Нападающему "Зенита" потребовалось провести на поле 89 секунд, чтобы забить третий матч сборной и сделать счет матча крупным. В компенсированное время встречи красивый гол забил Черышев, левой ногой отправив мяч с линии штрафной в дальнюю девятку. Эффектную точку в игре поставил Головин, забив пятый мяч в ворота соперника со штрафного. После матча игроки национальной команды хотя и испытывали радостные эмоции, но были крайне сдержанны в оценке произошедшего. Футболисты своими высказываниями дали понять, что осознают не очень большую силу соперника и шапкозакидательских настроений перед матчем со сборной Египта у них не будет. "Мы не та команда, которая может расслабиться после столь крупной победы", - подвел итог Александр Самедов. Москва справилась с организацией открытия Основное внимание было приковано к Москве, где проходил матч открытия, и болельщики вряд ли могут жаловаться на организацию и досуг в городе. Гости турнира уже традиционно для последних дней начали собираться в центре столицы, веселились на Манежной площади и близлежащих улицах. Не давали скучать болельщикам и московские парки, каждый из которых подготовил специальную программу к турниру. Так, на неофициальном открытии турнира, состоявшемся в парке "Красная Пресня" выступили концертами участники проектов "Голос" и "Фабрика". Весело провести время можно было в парке Горького, в Гончаровском парке, в усадьбе "Воронцово", в "Музеоне", в саду "Эрмитаж".

Не было зафиксировано и инцидентов. Помогали болельщикам и участникам движения специально разработанные Госавтоинспекцией плакаты с рекомендациями по безопасности на английском и русских языках. Несмотря на ограничения движения в центре города, Центр организации дорожного движения сообщил, что не было зафиксировано серьезных затруднений. Не стал проблемой и традиционно плотный трафик в московском метро - для удобства пассажиров поезда в дни матчей ходят с укороченными интервалами, а работа метро продлена до 03:00 мск. На территории стадиона отсутствию очередей способствовала оперативная работа представителей правопорядка, которые осуществляли досмотр, и грамотные подсказки волонтеров. Организацией остались довольны и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, и вице-премьер Виталий Мутко. Как рассказал Сорокин, успешно прошла и загрузка и выгрузка стадиона. В то же время и. о. президента РФС Александр Алаев призвал не останавливаться на достигнутом, отметив, что Россия задала высокую планку в организации, и теперь стране необходимо ее удержать. VIP-гости Как это обычно бывает, матч открытия чемпионата мира собрал внушительное количество VIP-гостей. С приветственной речью за несколько минут до начала игры выступил Владимир Путин. Президент России наблюдал за перипетиями встречи в отдельной ложе, вместе с главой государства матч смотрели президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. После каждого гола Инфантино и Аль Сауд тепло поздравляли Путина.

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Стоит отметить, что на игре присутствовали вице-премьеры РФ Виталий Мутко и Ольга Голодец, глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, главы КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский соответственно, министр спорта Павел Колобков, и. о. главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. Фан-зоны заработали в полную силу В четверг в городах, где пройдут матчи чемпионата мира, открылись официальные фестивали болельщиков ФИФА. Специальные фан-зоны оборудованы в знаковых местах городов, где обычно проходят крупнейшие торжества и уличные концерты. Там болельщики со всего мира смогут посмотреть матчи своих национальных команд, послушать музыку ведущих российских музыкантов и купить футбольные сувениры. В первый день Москва и Санкт-Петербург побили все рекорды по количеству болельщиков. Несколько десятков тысяч человек за два с половиной часа до начала матча были в фан- зоне на Воробьевых горах в Москве - у сцены, помимо россиян, собрались фанаты из Перу, Колумбии, Аргентины и Бразилии. Любители футбола фотографировались друг с другом в разных образах, а также оставляли пожелания сборной России на специальном стенде. За пять минут до начала церемонии открытия ведущий замерил уровень шума, который показал 79,2 децибела, после чего было записано совместное официальное видеообращение чемпионата со словами Welcome to Russia.

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Московская фан-зона, вмещающая 25 тысяч человек, в какой-то момент оказалась переполненной, в результате чего ее закрыли на вход. На открытии фестиваля болельщиков в Волгограде, несмотря на 30-градусную жару, было очень многолюдно, многие пришли целыми семьями. В руках у гостей была спортивная атрибутика с символикой чемпионата мира, воздушные шары. Фан-зоны также открывались и в тех городах России, в которых не пройдут игры чемпионата. Так, в столице Коми Сыктывкаре болельщики смогут посмотреть матчи на территории республиканского центрального стадиона. Во Владимире начали работать сразу три зоны коллективного просмотра матчей. В Твери фан-зону оборудовали в центре города - Городском саду. Весь мир следит за здоровьем Салаха В пятницу во втором матче первого тура в группе А в Екатеринбурге сыграют сборные Египта и Уругвая. Главная интрига этой встречи - сыграет ли за сборную Египта ее лидер и один из лучших футболистов Европы прошедшего сезона Мохаммед Салах. Он получил травму плеча в единоборстве с защитником испанского "Реала" Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов, который прошел 26 мая в Киеве и завершился победой мадридского клуба (3:1). Как ранее сообщила Египетская ассоциация футбола, реабилитация игрока идет хорошо и срок восстановления футболиста не превысит трех недель, что позволит ему выступить на чемпионате мира.