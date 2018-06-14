историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
15 июня, 00:06
Города ЧМ-2018 подготовили для гостей концерты, выставки и фестивали
© Михаил Терещенко/ТАСС
Ближайшие матчи
15 июня, 15:00
Групповой этап
ЕгипетУругвай
15 июня, 18:00
Групповой этап
МароккоИран
15 июня, 21:00
Групповой этап
ПортугалияИспания
расписание всех игр
В Санкт-Петербурге желающие смогут прийти на оперу "Макбет", а города Поволжья порадуют гостей выставками, танцами и предсказаниями результатов матчей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Города проведения матчей чемпионата мира по футболу в России приготовили музыкальные и гастрономические сюрпризы во второй день ЧМ-2018, передают корреспонденты ТАСС.

Жителей и гостей Дона ждут громкие выступления диджеев и популярных певцов, Сочи встретит караван из 12 передвижных ресторанов, Урал будет угощать острым перцем халапеньо, Санкт-Петербург ждет зрителей на оперу "Макбет", а города Поволжья порадуют выставками, танцами и предсказаниями результатов матчей.

Казаки в городе

Сочинский стадион "Фишт" в пятницу примет первый матч чемпионата мира - здесь сыграют сборные Испании и Португалии. Перед игрой пройдут показательные выступления почетного караула Кубанского казачьего войска. "Чтобы показать казачью изюминку края, нами будет организовано выступление под общим названием "Час славы Кубани". Все желающие, которые пойдут на матч, смогут увидеть это представление завтра возле Олимпийского огня в Олимпийском парке Сочи", - рассказал журналистам замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда.

В Сочи утром прибудут 12 передвижных ресторанов, открыв гастрономический фестиваль. Традиционные блюда будут подаваться в формате стрит-фуда. В меню - мордовские блины пачат из пшенной муки с различными начинками, балтийские килька и корюшка и черноморские барабули.

В Ростов-на-Дону впервые привезут фрак российского писателя Михаила Шолохова, в котором он присутствовал на церемонии вручения Нобелевской премии за роман "Тихий Дон". Этот и другие предметы входят в экспозицию шолоховской усадьбы в Вешенской и раньше никогда не покидали станицу. На фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону зрителей будут развлекать диджей Polex, кавер-группа The hobots и популярный исполнитель Black Star - Doni.

Опера, джаз и жгучий перец

Петербург порадует гостей оперой "Макбет" в исполнении артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова на сцене Мариинского театра. В Театре комедии имени Акимова на Невском проспекте известный композитор и музыкант Билли Новик сыграет в джазовом мюзикле "Это Питер, детка!". Спектакль начнется за час до полуночи, по замыслу организаторов, он должен стать прологом для ночной прогулки по Санкт-Петербургу.

Жителей и гостей Екатеринбурга ждет первый в истории города матч чемпионата мира по футболу - сыграют сборные Египта и Уругвая. Для болельщиков приготовили тысячи порций плова, окрошки, ход-догов. Бары и рестораны города закупили тонну жгучего перца халапеньо, эта пряность предназначена для приготовления блюд латиноамериканской кухни.

Болельщики смогут посетить на Плотинке выставку ТАСС о спорте в царской России времен Николая II. Также в городе пройдет эксклюзивный показ выставки World Press Photo 2018, а на фестивале "Дни конструктивизма на Урале" можно будет попробовать сдать нормы ГТО.

После матча в Екатеринбурге выступит уральская группа Bogachi. "Специально для этого дня мы написали песню о волонтерах чемпионата мира по футболу, завтра на концерте будет ее премьера, у нас от этого двойные эмоции, - сказал ТАСС участник и продюсер музыкальной группы Евгений Черных. - А когда у нас будет закрываться штаб волонтеров в городе, то мы проведем с волонтерами еще и масштабный флешмоб, который будет записан и в итоге превратится в итоговый клип. Надеемся, он поможет сохранить память об этих событиях".

Главные события в Калининграде будут разворачиваться в фан-зоне у Дома Советов, сообщили в дирекции "Калининград 2018". На экране площадью 100 квадратных метров можно будет смотреть трансляцию матчей Египет-Уругвай, Марокко-Иран, Португалия-Испания, в перерыве которых запланированы выступления артистов и диджеев.

Танцы народов и предсказания оракула

В городах Поволжья планируется насыщенная развлекательная программа. Перед жителями Казани на площадке фан-феста выступят ансамбли грузинского, азербайджанского, армянского, индийского, таджикского и корейского танцев, театр русской песни. Концертная часть прервется на просмотр матча Уругвай-Египет, а затем продолжится выступлением более 50 творческих коллективов Татарстана.

В центре Саранска на площади Тысячелетия в пятницу открывается республиканский фестиваль народного творчества "Welcome в Мордовию". Выступления будут проходить в формате презентации изюминок районов республики, сообщили в пресс-службе минкультуры региона. В Нижнем Новгороде испытают местного оракула - тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка попробует предсказать исход матча Швеция-Республика Корея, который пройдет в городе 18 июня.

В Самаре можно посетить выставку на набережной Волги, посвященную подготовке города к чемпионату мира по футболу. Как сообщила администрация города, под куполом шатра, который по форме напоминает стадион "Самара Арена", будет представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев.

Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера, это уменьшенные копии достопримечательностей города, в том числе монумента Славы, стелы "Ладья", монумента ракете-носителю "Союз". Вечером в центре города можно будет посетить занятия йогой.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Габриэл Жезус: команда Бразилии стала для футболистов семьей
15 июня, 00:46
Чемпионат мира по футболу в России стартовал с яркой победы хозяев
15 июня, 00:28
Сборные Египта и Уругвая сыграют в матче группы А чемпионата мира по футболу
15 июня, 00:10
Города ЧМ-2018 подготовили для гостей концерты, выставки и фестивали
15 июня, 00:06
Футболист Гризманн объявил, что останется в мадридском "Атлетико"
14 июня, 22:58
Сборная России порадовала болельщиков и исполнила мечту 11-летней девочки с ОВЗ
14 июня, 22:41
Дзюба: сборная России забила чересчур много голов в ворота команды Саудовской Аравии
14 июня, 22:28
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White