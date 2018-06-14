В Санкт-Петербурге желающие смогут прийти на оперу "Макбет", а города Поволжья порадуют гостей выставками, танцами и предсказаниями результатов матчей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Города проведения матчей чемпионата мира по футболу в России приготовили музыкальные и гастрономические сюрпризы во второй день ЧМ-2018, передают корреспонденты ТАСС.

Жителей и гостей Дона ждут громкие выступления диджеев и популярных певцов, Сочи встретит караван из 12 передвижных ресторанов, Урал будет угощать острым перцем халапеньо, Санкт-Петербург ждет зрителей на оперу "Макбет", а города Поволжья порадуют выставками, танцами и предсказаниями результатов матчей.

Казаки в городе

Сочинский стадион "Фишт" в пятницу примет первый матч чемпионата мира - здесь сыграют сборные Испании и Португалии. Перед игрой пройдут показательные выступления почетного караула Кубанского казачьего войска. "Чтобы показать казачью изюминку края, нами будет организовано выступление под общим названием "Час славы Кубани". Все желающие, которые пойдут на матч, смогут увидеть это представление завтра возле Олимпийского огня в Олимпийском парке Сочи", - рассказал журналистам замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда.

В Сочи утром прибудут 12 передвижных ресторанов, открыв гастрономический фестиваль. Традиционные блюда будут подаваться в формате стрит-фуда. В меню - мордовские блины пачат из пшенной муки с различными начинками, балтийские килька и корюшка и черноморские барабули.

В Ростов-на-Дону впервые привезут фрак российского писателя Михаила Шолохова, в котором он присутствовал на церемонии вручения Нобелевской премии за роман "Тихий Дон". Этот и другие предметы входят в экспозицию шолоховской усадьбы в Вешенской и раньше никогда не покидали станицу. На фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону зрителей будут развлекать диджей Polex, кавер-группа The hobots и популярный исполнитель Black Star - Doni.

Опера, джаз и жгучий перец

Петербург порадует гостей оперой "Макбет" в исполнении артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова на сцене Мариинского театра. В Театре комедии имени Акимова на Невском проспекте известный композитор и музыкант Билли Новик сыграет в джазовом мюзикле "Это Питер, детка!". Спектакль начнется за час до полуночи, по замыслу организаторов, он должен стать прологом для ночной прогулки по Санкт-Петербургу.

Жителей и гостей Екатеринбурга ждет первый в истории города матч чемпионата мира по футболу - сыграют сборные Египта и Уругвая. Для болельщиков приготовили тысячи порций плова, окрошки, ход-догов. Бары и рестораны города закупили тонну жгучего перца халапеньо, эта пряность предназначена для приготовления блюд латиноамериканской кухни.

Болельщики смогут посетить на Плотинке выставку ТАСС о спорте в царской России времен Николая II. Также в городе пройдет эксклюзивный показ выставки World Press Photo 2018, а на фестивале "Дни конструктивизма на Урале" можно будет попробовать сдать нормы ГТО.

После матча в Екатеринбурге выступит уральская группа Bogachi. "Специально для этого дня мы написали песню о волонтерах чемпионата мира по футболу, завтра на концерте будет ее премьера, у нас от этого двойные эмоции, - сказал ТАСС участник и продюсер музыкальной группы Евгений Черных. - А когда у нас будет закрываться штаб волонтеров в городе, то мы проведем с волонтерами еще и масштабный флешмоб, который будет записан и в итоге превратится в итоговый клип. Надеемся, он поможет сохранить память об этих событиях".

Главные события в Калининграде будут разворачиваться в фан-зоне у Дома Советов, сообщили в дирекции "Калининград 2018". На экране площадью 100 квадратных метров можно будет смотреть трансляцию матчей Египет-Уругвай, Марокко-Иран, Португалия-Испания, в перерыве которых запланированы выступления артистов и диджеев.

Танцы народов и предсказания оракула

В городах Поволжья планируется насыщенная развлекательная программа. Перед жителями Казани на площадке фан-феста выступят ансамбли грузинского, азербайджанского, армянского, индийского, таджикского и корейского танцев, театр русской песни. Концертная часть прервется на просмотр матча Уругвай-Египет, а затем продолжится выступлением более 50 творческих коллективов Татарстана.

В центре Саранска на площади Тысячелетия в пятницу открывается республиканский фестиваль народного творчества "Welcome в Мордовию". Выступления будут проходить в формате презентации изюминок районов республики, сообщили в пресс-службе минкультуры региона. В Нижнем Новгороде испытают местного оракула - тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка попробует предсказать исход матча Швеция-Республика Корея, который пройдет в городе 18 июня.

В Самаре можно посетить выставку на набережной Волги, посвященную подготовке города к чемпионату мира по футболу. Как сообщила администрация города, под куполом шатра, который по форме напоминает стадион "Самара Арена", будет представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев.

Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D-принтера, это уменьшенные копии достопримечательностей города, в том числе монумента Славы, стелы "Ладья", монумента ракете-носителю "Союз". Вечером в центре города можно будет посетить занятия йогой.