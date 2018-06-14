Стартовое проклятие Уругвая

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15 июня, 00:10
Сборные Египта и Уругвая сыграют в матче группы А чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Уругвая на тренировке на "Екатеринбург-Арене"
© Донат Сорокин/ТАСС
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Египетская сборная проведет первый матч чемпионата мира за 28 лет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Три матча чемпионата мира по футболу пройдут в пятницу в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Сочи. На Урале сыграют соперники сборной России по группе А - команды Египта и Уругвая, тогда как в южном курортном городе встретятся фавориты группы В из Португалии и Испании.

После победы в матче открытия чемпионата мира над командой Саудовской Аравии (5:0) группу А возглавила команда России, у которой три очка. Победитель встречи команд Египта и Уругвая может догнать хозяев в таблице группы.

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Египетская сборная проведет первый матч чемпионата мира за 28 лет. "Фараоны" выступят на своем третьем мировом первенстве, на двух предыдущих они не одержали ни одной победы. В 1934 году в 1/16 финала египтяне уступили венграм (2:4), в 1990-м не сумели выйти из группы, хотя и сыграли вничью с действующими на тот момент чемпионами Европы из Нидерландов (1:1), а также ирландцами (0:0).

Нынешнее поколение сборной Египта возглавляет нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах, который провел лучший сезон в карьере, однако получил травму в конце мая в финале Лиги чемпионов с испанским "Реалом". Накануне Салах, которому в пятницу исполняется 26 лет, тренировался уже в основной группе, сообщалось, что он готов выйти на поле. Главный тренер египтян аргентинец Эктор Купер заявил, что уже определился со стартовым составом на игру с уругвайцами, однако назовет его лишь в пятницу.

Голкиперу сборной Египта Эссаму аль-Хадари уже 45 лет, и в случае выхода на поле он станет самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира. Аль-Хадари провел за сборную 158 матчей, четырежды становился чемпионом Африки, однако на мировых первенствах ранее не играл - как и все его партнеры.

Стартовое проклятие Уругвая

В атаке сборной Уругвая сразу две звезды - Луис Суарес из "Барселоны" и Эдинсон Кавани из французского "Пари Сен- Жермен", которые на двоих забили за национальную команду 93 мяча. Уругвайцы - двукратные чемпионы мира (1930, 1950), при этом в 2010 году они заняли четвертое место, а четыре года назад в Бразилии вышли в 1/8 финала, опередив в группе англичан и итальянцев. Сборная Уругвая остается фаворитом группы А, при этом команда выделяется опытом и сыгранностью.

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Уругвайцы с 1970 года не выигрывали в стартовых матчах чемпионатов мира, и наставник команды Оскар Табарес надеется, что его команда прервет эту традицию. "Мы считаем, что мы прокляты в этом отношении, что-то вроде клейма. Если победим завтра, будем радоваться еще и тому, что разобьем этот порочный круг", - рассказал 71-летний Табарес, самый возрастной тренер на чемпионате мира.

По словам капитана уругвайцев Диего Година, подготовка к матчу не зависела от того, сможет или нет сыграть Салах. Табарес же заметил, что был бы очень рад, если бы Мохаммед после травмы смог выйти на поле.

Матч пройдет на "Екатеринбург-Арене", начало - 15:00 мск (17:00 по местному времени). Главным арбитром назначен Бьорн Кёйперс из Нидерландов. На матче ожидается порядка 30 тыс. болельщиков. По данным властей, на первый матч чемпионата мира на уральском стадионе приобрели билеты болельщики 30 стран, вместимость "Екатеринбург-Арены" на время чемпионата мира составит 35 тыс. зрителей.

Роналду против партнеров по "Реалу"

В пятницу пройдут матчи первого тура в группе В. В Сочи встречаются ее главные фавориты - команды Португалии и Испании, тогда как в Санкт-Петербурге сыграют сборные Марокко и Ирана. Команда Испании считается одним из главных фаворитов всего турнира, однако в среду был отправлен в отставку главный тренер Хулен Лопетеги, которому руководство федерации не простило подписание контракта с мадридским "Реалом". Возглавлять сборную Испании на чемпионате мира будет 50-летний Фернандо Йерро, ранее работавший спортивным директором и практически не имеющий тренерского опыта.

В составе сборной Испании выступают шесть футболистов "Реала", которые выиграли Лигу чемпионов, а также три игрока из другого мадридского клуба - "Атлетико", победившего в Лиге Европы. Испанская команда - одна из самых сбалансированных на турнире, не хватает ей разве что центрфорварда высокого класса. На эту позицию претендуют проведшие отличный клубный сезон Родриго из "Валенсии" и Яго Аспас из "Сельты", а также опытный Диего Коста из "Атлетико".

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В составе португальцев с нападением все в порядке - в атаке будет действовать Криштиану Роналду, лидер мадридского "Реала". 33-летний Роналду вновь ярко выступил в Лиге чемпионов и приехал на свой четвертый чемпионат мира. Пока у Роналду на мировых первенствах дела идут не лучшим образом - он забил лишь три гола в 13 матчах, при этом четыре года назад португальцы даже не сумели выйти из группы. А в 2010 году сборная Португалии оступилась уже в 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам - испанцам. Это была первая игра двух пиренейских команд на чемпионатах мира.

Сборную Португалии также стоит отнести к фаворитам нынешнего турнира - команда является чемпионом Европы, пусть на сей раз главный тренер Фернанду Сантуш и не включил в заявку автора "золотого" гола Евро-2016 Эдера из московского "Локомотива". Зато может выйти на поле его одноклубник Мануэл Фернандеш, который имеет шанс в 32 года дебютировать на чемпионатах мира.

"Эта игра - мировая классика, мы географические соседи, а соседи всегда знают друг друга", - заявил Сантуш.

Игра сборных Португалии и Испании начнется в 21:00 мск на сочинском стадионе "Фишт". Главный арбитр - итальянец Джанлука Рокки.

Марокко и Иран - разминка перед фаворитами

В 18:00 мск на стадионе "Санкт-Петербург" начнут встречу сборные Марокко и Ирана. Победитель этой встречи сохранит надежды на выход в 1/8 финала, хотя для этого необходимо будет успешно выступить против фаворитов. Сборная Ирана приехала на второй подряд чемпионат мира, причем ее все еще возглавляет португальский специалист Карлуш Кейруш. В Бразилии иранцы выступили неудачно, да и в целом на четырех сыгранных турнирах команда Ирана ни разу не вышла из группы.

Марокканцы же в последний раз выступали на мировом первенстве 20 лет назад. Всего на счету "Атласских львов" четыре чемпионата мира, причем в 1986 году они вышли в 1/8 финала.

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В сборной Ирана нет футболистов из европейских топ- чемпионатов, зато защитник Милад Мохаммади, полузащитник Саид Эззатоллахи и форвард Сердар Азмун выступают в российской премьер-лиге. Однако Эззатоллахи пропустит стартовую игру чемпионата из-за дисквалификации.

В составе сборной Марокко есть 19-летний защитник "Реала" Ашраф Хакими, а капитан команды, защитник Мехди Бенатия, защищает цвета "Ювентуса". Немало у марокканцев и футболистов из Испании, Германии и Франции. Приехали на чемпионат мира и хорошо известные российским болельщикам хавбеки Мубарак Буссуфа и Мехди Карсела-Гонсалес, а также поигравший в "Локомотиве" защитник Мануэл да Кошта.

Беспроигрышная серия сборной Марокко во всех турнирах составляет 18 матчей, при этом в восьми встречах отборочного турнира марокканцы пропустили лишь один гол.

Главным арбитром матча сборных Марокко и Ирана назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

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