Футбольная дискуссия

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что это сделано для показа следующего чемпионата в Катаре

"Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами "Интер" и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году", - написал он на странице в Facebook .

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Трансляция матчей чемпионата мира по футболу в России на Украине вызвала недовольство некоторых чиновников и острый протест радикалов, но будет продолжена, так как национальная телерадиокомпания для показа следующего турнира в Катаре обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей. Об этом сообщил в четверг глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

По его словам, долг Национальной телекомпании Украины (НТКУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ) за трансляции с чемпионата мира в РФ копился с 2016 года. При этом ЕСВ регулярно напоминал о нем и угрожал штрафом за неоплату, а также лишением прав на показ следующего чемпионата, пояснил Аласания.

Он напомнил, что НОТУ стала правопреемником НТКУ в январе 2017 года, после чего ЕСВ было выплачено около трети от стоимости прав на телеэфир с чемпионата в России. Затем последовал отказ НОТУ от трансляции турнира в России, продолжил глава компании, но с предложением приобрести сублицензию на половину матчей чемпионата к ней обратились представители Inter Media Group. В мае этого года НОТУ покрыла две трети долга перед ЕСВ и предложила Inter Media приобрести сублицензию на вторую половину матчей. При этом, подчеркнул Аласания, переговоры осложняло отсутствие на рынке других покупателей.

"Но в результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами ("Интер" и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре", - пояснил он.

Футбольная дискуссия

В конце мая украинский телеканал "Интер" заявил, что приобрел пакет трансляций ЧМ-2018 у НОТУ. На "Интере" выразили уверенность, что "миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире".

На этом фоне Федерация футбола Украины отказалась от билетной квоты на ЧМ-2018, а также отменила аккредитацию журналистов для освещения финальной части. Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сограждан отказаться от поездок в Россию на матчи чемпионата, а до этого Госпогранслужба страны рекомендовала им не посещать турнир "по соображениям безопасности".

Попытку сорвать трансляцию чемпионата также предприняли в Верховной раде: некоторые депутаты предложили парламенту запретить украинским СМИ показ матчей ЧМ-2018. Комитет Рады по вопросам свободы слова поддержал эту идею и рекомендовал принять соответствующее постановление, однако в конечном счете депутатам не хватило голосов даже для того, чтобы вынести вопрос на рассмотрение.

В среду у здания телеканала "Интер" в Киеве группа радикалов организовала провокацию. Выкрикивая националистические лозунги, они заклеили фасадные окна здания плакатами с русофобским содержанием.