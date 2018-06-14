Участие в церемонии открытия принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Парк, в котором высажено 3 тыс. деревьев и кустарников, а светомузыкальный фонтан из 77 струй создает "водяной рисунок" на высоте 8 м, открыли в четверг вечером в Волгограде у подножия Мамаева кургана напротив стадиона "Волгоград-Арена", построенного к ЧМ-2018. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"На открытие парка пришли тысячи жителей и гостей региона. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Что касается названия нового паркового комплекса, то глава региона предложил выбрать его самим жителям в рамках народного голосования", - сообщает пресс-служба.

"Чемпионат мира по футболу мы начали с уверенной и крупной победы сборной России. Жители Волгоградской области и всей страны поддерживали нашу сборную, и она победила. Сегодня мы все вместе: люди болели и переживали дома, в кругу семьи, смотрели футбол на Фестивале болельщиков, где присутствовало порядка 15 тыс. человек. Эта поддержка дала силу сборной России и уверенную победу", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что второй праздник в Волгограде после открытия ЧМ-2018, это открытие нового современного большого паркового комплекса напротив стадиона "Волгоград-Арена".

Площадь нового парка составляет 8 га, в нем на шести декоративных арках размещаются 70 тыс. светодиодов. 4,5 км составляет длина оросительной системы, а общая длина скамеек почти 200 м.

О чемпионате и стадионе

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался 14 июня и завершится 15 июля в 11 городах. На групповой стадии чемпионата мира на "Волгоград-Арене" сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).