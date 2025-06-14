Около 25 тыс. болельщиков посетили официальную фан-зону в Сочи в первый день ее работы

Первых гостей фан-зоны встречал Кубанский казачий хор

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Около 25 тыс. человек посетили официальную фан-зону чемпионата мира по футболу в Сочи за первый день ее работы, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"В первый день Фестиваль болельщиков ФИФА на площади Южного молла в Сочи посетили 25 тыс. человек", - сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что первых гостей фан-зоны встречал Кубанский казачий хор, который является одним из символов Кубани и коллективом-послом чемпионата мира по футболу. На больших экранах, установленных на площадке, шла прямая трансляция первого матча между сборными России и Саудовской Аравии, в котором российские футболисты победили со счетом 5:0. Завершил вечер DJ Benny Benassi.

"Культурная программа фестиваля болельщиков ФИФАсоставлена таким образом, чтобы выступление звезд российской и зарубежной эстрады сочеталось с концертами коллективов народного творчества. Вот и сегодня открыли фестиваль болельщиков с местным колоритом", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что фан-зона для жителей и гостей Сочи расположена на площади Южного мола морпорта. Одновременно она может вместить до 10 тыс. человек. Планировалось, что днем на площадке будут проходить спортивно- образовательные мероприятия, трансляции матчей, предусмотрят музыкальную и культурную программы. Кроме того, запланированы визиты ведущих футболистов, экспресс- интервью со спортсменами, конкурсы среди зрителей, выступление спортивных коллективов края.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня). В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).