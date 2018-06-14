Видео опубликовано на официальной странице группы в Instagram

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Чайф", автор песни "Аргентина - Ямайка 5:0" Владимир Шахрин переделал знаменитую песню после крупной победы сборной России над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Видео музыканта опубликовано на официальной странице коллектива в Instagram.

"Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0", - спел Шахрин на видео.

Ранее в четверг на пресс-конференции в городском пресс-центре Екатеринбурга Шахрин рассказал, что будет болеть за сборные России и Аргентины во время ЧМ-2018. При этом лидер группы "Чайф" отметил, что сборная Аргентины для него - "запасной вариант".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).