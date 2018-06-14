Северная Осетия отметила победу сборной России на ЧМ салютами и автопробегом

Игру во Владикавказе смотрели во всех спортбарах города

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Жители Северной Осетии отметили победу сборной России на ЧМ красочными салютами и автопробегами во Владикавказе, передает корреспондент ТАСС.

Сборная России одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Стартовая встреча турнира прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Десятки машин с флагами России и Осетии проехались по главным улицам Владикавказа, а в некоторых районах города запускали салюты.

Игру во Владикавказе смотрели во всех спортбарах города, многие горожане устроили импровизированные кинотеатры во дворах и болели за россиян вместе с соседями. "Впервые в сборной России задействовано столько воспитанников осетинского футбола, это очень приятно. Сегодняшняя победа показала, как может играть настоящая команда, это большая радость, мы до утра не сможем уснуть от восторга", - поделился впечатлениями житель Владикавказа Игорь Албегов.

В самом высокогорном селе Северной Осетии Камунта, жители которого обещали присвоить сборной РФ звания почетных граждан в случае попадания в тройку призеров, за открытием чемпионата мира наблюдают в сельском клубе постройки конца XIX века. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления Дигорского района, специально по этому случаю там установили телевизор.