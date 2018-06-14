Футболист Гризманн объявил, что останется в мадридском "Атлетико"

Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет €100 млн

ТАСС, 14 июня. Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн объявил, что останется в мадридском "Атлетико". Футболист опубликовал видео в своем Twitter.

Контракт нападающего с мадридцами рассчитан до 2022 года, сумма прописанных в нем отступных, согласно информации СМИ, составляет €100 млн. Ранее Гризманн вел переговоры с "Барселоной".

Гризманн выступает за "Атлетико" с лета 2014-го и с тех пор выиграл с командой Суперкубок Испании - 2014 и Лигу Европы в прошедшем клубном сезоне, а также дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. На его счету 79 мячей в 142 матчах за команду.

В составе сборной Франции Гризманн дебютировал в феврале 2014 года, принял участие в чемпионате мира в Бразилии, где команда дошла до четвертьфинала. Он был признан лучшим игроком домашнего чемпионата Европы 2016 года, на котором французы проиграли в решающем матче португальцам (0:1). На его счету 20 мячей в 54 встречах за сборную.

Гризманн принимает участие в чемпионате мира 2018 года. Сборная Франции в группе C сыграет против команд Австралии (16 июня), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").