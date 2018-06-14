Сборная России порадовала болельщиков и исполнила мечту 11-летней девочки с ОВЗ

Капитан российской команды Игорь Акинфеев перед матчем открытия чемпионата мира вышел на поле вместе с Полиной Хаеретдиновой

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Участница программы "На Чемпионат мира FIFA 2018™ вместе с Макдоналдс ®!" Полина Хаеретдинова, с рождения прикованная к инвалидной коляске, вышла на матч открытия чемпионата мира по футболу вместе с капитаном сборной России Игорем Акинфеевым. Полина стала первым человеком с ограниченными возможностями здоровья, принявшим участие в чемпионате мира в программе сопровождения игроков.

Девочка уже участвовала в матче Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Португалии на московском стадионе "Спартак", тогда Полина открыла миру свою заветную мечту - встать на ноги во время чемпионата мира. Ее мечта стала возможна благодаря сильной воле Полины, мастерству врачей Детской республиканской клинической больницы министерства здравоохранения Республики Татарстан, благотворительному фонду "Дом Роналда Макдоналда" и детской программе Макдоналдс. Футболисты сборной России помогли девочке осуществить ее заветную мечту, и Полина при помощи капитана команды Акинфеева и защитника Юрия Жиркова смогла, пусть ненадолго, но встать на ноги. Участие Полины - это очередной шаг на пути к созданию безбарьерной среды в России и к предоставлению равных возможностей всем детям без исключения.

Программа Макдоналдс предоставляет возможность детям от шести до 10 лет воплотить в жизнь свою мечту. Со времени начала программы в 2002 году в программе участвовали более 10 тыс. ребят из разных стран. Дети из России участвуют в проекте с 2004 года, из 400 ребят порядка 350 приняли участие в домашнем Кубке конфедераций 2017 года, который приняли четыре российских города - Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Отбор детей проходил при помощи различных конкурсов, поощряющих ребят заниматься спортом, развивающих их творческие способности. В разное время в жюри конкурса Макдоналдс входили известные отечественные футболисты, такие как Станислав Черчесов, Алексей Смертин, Андрей Тихонов, Сергей Семак, Сергей Рыжиков, Роман Шишкин, Роман Павлюченко, Владимир Быстров, Евгений Алдонин, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Сергей Родионов, Андрей Пятницкий.

Всего в программе "На Чемпионат мира FIFA 2018™ вместе с Макдоналдс ®!" участвуют 1 тыс. 408 детей, в числе которых - 1 тыс. 273 маленьких россиянина. Ребята будут выводить звезд мирового футбола на матчи чемпионата мира в России. Компания Макдоналдс является официальным партнером чемпионата мира и поддерживает детей без родителей и с ограниченными возможностями здоровья. Более 100 мест в программе компания предоставила воспитанникам детских домов, детям из приемных и малообеспеченных многодетных семей.

В матчах чемпионата мира в России также примут участие дети-герои - 11 детей, получивших награды за свой исключительный героизм в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", который с 2014 года осуществляется Советом Федерации при участии Российского Союза Спасателей. Макдоналдс оказывает поддержку футболу на мировом уровне более 25 лет. Компания впервые стала официальным спонсором и официальным ресторатором чемпионата мира на турнире 1994 года в США.