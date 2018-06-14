Министр энергетики РФ предсказал финальный счет матча с Саудовской Аравией

Дочь Александра Новака выложила видео в Instagram, где на фоне счета 2:0 он говорит: "Должно быть 5:0!"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг на футбольном матче команд России и Саудовской Аравии предсказал его финал еще при счете 2:0. Дочь министра выложила ролик в Instagram, где на фоне счета 2:0 он говорит: "Должно быть 5:0!".

Новак увлекается футболом не только как болельщик, но и как активный спортсмен. Кроме того, министр регулярно проводит переговоры с партнерами из Саудовской Аравии в рамках сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Ранее в четверг министры энергетики России и Саудовской Аравии выпустили совместное заявление о расширении кооперации в сфере энергетики.