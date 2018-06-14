Дзюба: сборная России забила чересчур много голов в ворота команды Саудовской Аравии

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России забили чересчур много голов команде Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Артем Дзюба.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0. Дзюба забил третий матч россиян.

"У нас был определенный план, что они держат мяч, а мы их прессингуем и ловим на контратаках. Это получилось, потому что у них были очень большие разрывы, два центральных защитника нагрузились еще в первом тайме, было видно по ним. Будь мы расторопнее, могли бы забить и раньше", - сказал Дзюба.

"Но в целом счет, наверное, чересчур крупный. Мы безумно счастливы, что все получилось", - заключил форвард российской сборной.

Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).