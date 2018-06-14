Эмоции через край

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14 июня, 22:14
Более 20 тыс. болельщиков со всего мира поддержали сборную России в фан-зоне в Москве
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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С началом церемонии открытия все внимание болельщиков было приковано к огромному экрану, площадью 144 квадратных метра

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 20 тысяч болельщиков со всего мира поддержали сборную России в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

В четверг сборная России одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу. Стартовая встреча турнира прошла в Москве на стадионе "Лужники", на матче присутствовало 78 011 зрителей.

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Концертно-развлекательная программа стартовала в 14:00 по московскому времени. Уже за два с половиной часа до начала матча в фан-зоне был аншлаг. На сцене перед собравшимися гостями выступали популярные исполнители, а на самой площадке были организованы интерактивные стенды, подготовленные официальными спонсорами чемпионата мира.

Огромной популярностью пользовался стенд "Москва", на котором посетители фан-зоны могли оставить пожелания сборной России по футболу. Не стал исключением и юный болельщик Артем Ремез, который пожелал национальной сборной дойти до финала чемпионата мира. "Я болею за сборную России уже два года, хочу, чтобы наши футболисты вышли в финал чемпионата мира. Мы с папой поедем на матч с Уругваем, и там мы победим - 2:0", - сказал Артем в беседе с корреспондентом ТАСС.

Болельщики из Саудовской Аравии Аль-Бенази и Наср Аль- Хамат не скрывали эмоций от организации Фестиваля болельщиков Международной футбольной ассоциацией (ФИФА) на Воробьевых горах. В беседе с корреспондентом ТАСС они отметили, что организация площадки заслуживает самых лестных отзывов. "Россия все прекрасно организовала, здесь есть все, чтобы насладиться футболом и прочувствовать атмосферу тем болельщикам, которым не досталось билетов на матчи. Пожалуй, это лучшее место, где мы побывали за три дня пребывания в России, то ли еще будет", - делились эмоциями болельщики саудовской команды.

Эмоции через край

С началом церемонии открытия все внимание болельщиков было приковано к огромному экрану, площадью 144 квадратных метра. Те, кому не хватило места по центру площадки из-за большого ажиотажа, смогли наблюдать за ходом происходящего на шести вспомогательных экранах. Болельщики аплодисментами приветствовали президента РФ Владимира Путина, а также президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а перед самым началом матча несколько тысяч болельщиков синхронно исполнили государственный гимн.

На 12-й минуте встречи счет в матче с передачи Александра Головина открыл Юрий Газинский, чем вызвал огромное ликование болельщиков на Воробьевых горах. Сразу после забитого мяча гости фестиваля активно продолжили гнать российскую команду вперед. Эмоций от первого забитого мяча на чемпионате мира не скрывали и представители Перу, Аргентины, Мексики и других стран, которые активно поздравляли российских фанатов с голом Газинского.

В перерыве при счете 2:0 фанаты продолжили праздновать, активно обмениваясь эмоциями друг с другом. Болельщица из Владивостока Александра Шеремета, которая прилетела в Москву, чтобы прочувствовать праздник, не скрывала волнения и в беседе с корреспондентом ТАСС призналась, что сегодня самый счастливый день в ее жизни. "Мои эмоции не передать словами, очень волнуюсь за второй тайм, боюсь сглазить. Могу лишь добавить, что сегодня самый счастливый день в моей жизни", - сказала Александра.

На 70-й минуте на замену вместо Федора Смолова вышел Артем Дзюба, а уже через 89 секунд после появления на поле нападающий забил гол с передачи Головина, после чего эмоции собравшихся окончательно перелились через край, а в ход была пущена пиротехника. Однако не прошло и минуты, как сотрудники правопорядка пресекли действия нарушителей и потушили дымовую шашку. Слишком эмоциональные болельщики были задержаны и выведены с площадки в сопровождении сотрудников полиции.

На пятой добавленной ко второму тайму минуте, когда Головин ударом со штрафного сделал счет 5:0, эйфория праздника окончательно захлестнула собравшихся. Болельщики разных стран не переставали обниматься, а также обливать друг друга напитками, купленными в торговых точках на территории фан-зоны.

Эмоциями от происходящего поделился болельщик Юрий Лихаров, который приехал на мировое первенство из Латвии. "Сегодня сборная России сотворила то, чего от нее все ждали на протяжении нескольких месяцев. Это просто непередаваемые эмоции от организации, от происходящего, это что-то неописуемое", - сказал Юрий в беседе с корреспондентом ТАСС.

Продолжение праздника

После матча ведущий на стадионе поздравил всех собравшихся с победой сборной России, а также призвал всех провести чемпионат мира в единстве и без конфликтов, пожелав, чтобы мировое первенство стало самым запоминающимся событием в их жизни. Развлекательная программа продолжилась выступлением известных ди-джеев и завершилась в 22:00 по московскому времени. Часть болельщиков продолжила активно отмечать победу национальной сборной, направившись в центр Москвы.

Во время чемпионата мира фан-зоны будут действовать во всех городах турнира, в дни матчей на них можно будет бесплатно понаблюдать за играми на большом экране.

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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