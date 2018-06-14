Сергей Безруков и группа "Крестный папа" записали песню к ЧМ-2018

Музыканты представили клип на песню "Прорываться"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сергей Безруков и его рок-группа "Крестный папа" представили песню и клип "Прорываться", посвященную сборной России на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе артиста.

"Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется "Прорываться", поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться", - процитировали Безрукова в пресс-службе.

Артист отметил, что результат российской команды в день открытия чемпионата "окрыляет". "Пять-ноль [в игре против сборной Саудовской Аравии]! Так держать, дорогие! Прорывайтесь вперед, в финал, к победе", - напутствовал он.

Первый домашний чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.