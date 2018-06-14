Тегеранский симфонический оркестр посвятил первый концерт в РФ чемпионату мира по футболу

Музыкальный коллектив исполнил произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, а также старинные и современные песни иранских композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Тегеранский симфонический оркестр открыл в четверг первые гастроли в России концертом в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, посвятив его чемпионату мира по футболу.

"Приветствую вас из сладкозвучной, сладкоголосой земли Иран. В Иране есть известный поэт Хафиз Ширази. Он жил около 700 лет назад и сделал Иран известным своим "персидским сахаром", или сахаром персидского языка. Сегодня для всех жителей Санкт-Петербурга, для всех гостей этого праздника - чемпионата мира по футболу, кто приехал из любой страны мира, мы привезли "персидский сахар", - обратился к аудитории перед концертом один из его организаторов - управляющий директор Фонда Рудаки (Тегеран) Али-Акбар Сафипур.

Оркестр под управлением маэстро Шахрдада Рохани исполнил произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, а также старинные и современные песни иранских композиторов, в том числе специально созданные для выступления в России. На концерте прозвучали иранские национальные инструменты тар, сантур и томбак. Вокальные партии исполнил популярный в Иране певец, солист оркестра Салар Агили.

"Я очень надеюсь, что завтра наша команда так же хорошо сыграет, как сыграет сегодня Тегеранский симфонический оркестр в этом зале", - сказал Сафипур слушателям. Концерт в день начала чемпионата состоялся накануне первой игры сборной Ирана, которая встретится в пятницу на стадионе "Санкт-Петербург" со сборной Марокко.

Тегеранский симфонический оркестр ведет свою историю с 1933 года. Ныне под руководством Рохани коллектив вышел на широкий гастрольный уровень. За последние полгода оркестр побывал в Великобритании, Франции, Италии, Китае.

Гастроли Тегеранского симфонического оркестра проходят в рамках меморандума о взаимопонимании между Московской консерваторией и Фондом Рудаки под эгидой Министерства культуры России и оргкомитета чемпионата мира 2018 года по футболу. В дни турнира у оркестра состоятся концерты еще в двух городах-организаторах чемпионата - Москве и Казани.