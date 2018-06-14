Глава МИД Бельгии подтвердил что, приедет на ЧМ в Москву 23 июня

Дидье Рейндерс поддержит бельгийскую сборную в матче с Тунисом

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил визит в Москву на чемпионат мира по футболу 23 июня, чтобы поддержать национальную бельгийскую сборную - "Красных дьяволов" - в матче со сборной Туниса. Об этом сообщил в четверг МИД Бельгии. Ранее визит в РФ в этот же день подтвердил король бельгийцев Филипп.

"Министр посетит матч Бельгия - Тунис [в Москве] 23 июня", - сообщил в четверг журналистам представитель МИД королевства. О своем намерении посетить Россию Рейндерс заявлял и ранее, однако дата визита не называлась.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

На групповом этапе турнира команда Бельгии сыграет со сборными Панамы - 18 июня в Сочи, Туниса - 23 июня в Москве и Англии - 28 июня в Калининграде.