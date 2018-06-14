Футболист сборной России Кутепов мысленно уже переключился на второй матч на ЧМ-2018

Футболист отметил, что приятно играть, когда полный стадион

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Илья Кутепов заявил, что он мыслями уже переключился на следующий матч чемпионата мира, в котором россияне сыграют с командой Египта. Об этом Кутепов сказал журналистам.

В стартовом матче турнира российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Кутепов провел на поле все 90 минут.

"Мыслями уже в Питере, в матче с Египтом. Все в наших ногах, честно говоря, мне нейтрально, будет Салах [в составе сборной Египта] или нет", - сказал Кутепов.

"Приятно играть, когда полный стадион. Волновались, все- таки это чемпионат мира, но все сразу ушло. Быстрый гол помог, почувствовали уверенность", - подвел Кутепов итог матча с командой Саудовской Аравии.

Сборная России проведет следующий матч 19 июня в Санкт- Петербурге против команды Египта, начало встречи - 21:00 мск. 25 июня российские футболисты в Самаре сыграют против сборной Уругвая. Чемпионат мира завершится 15 июля.