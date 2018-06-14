Президент Молдавии поздравил сборную России с убедительной победой

Матч с Саудовской Аравией завершился со счетом 5:0 в пользу россиян

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил в четверг сборную России с убедительной победой в первом матче чемпионата мира по футболу.

"Поздравляю сборную России с более чем убедительным дебютом на чемпионате мира по футболу! Молдова сегодня болела за команду России, и мы желаем хозяевам мирового первенства дальнейших побед!" - написал молдавский лидер после матча на своей странице в Facebook.

В ходе визита в Москву Додон встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, а в ходе церемонии открытия чемпионата побеседовал с президентом России.

Мировое первенство проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Церемония открытия состоялась в четверг на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 5:0 в пользу российской команды. В следующем матче сборная России сыграет против команды Египта. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге (21:00 мск).