Головин заявил, что не думает о переходе в другой клуб во время ЧМ-2018

Ранее в СМИ появилась информации, что россиянином интересуется итальянский "Ювентус"

Головин забил мяч и сделал две голевые передачи в матче открытия чемпионата мира, в котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В четверг генеральный директор итальянского "Ювентуса" Беппе Маротта назвал покупку Головина более чем вероятной.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не обращает внимания на информацию о его вероятном переходе из ЦСКА в другой клуб. Об этом Головин рассказал журналистам.

"Все это я отложил в сторону, вообще не обращаю на это внимания. Идет чемпионат мира, все мысли только о сборной", - сказал Головин.

Ранее британские СМИ сообщали, что интерес к Головину проявляют лондонские "Арсенал" и "Челси". Французская радиостанция RMC Sport сообщала, что "Монако" также заинтересован в трансфере российского полузащитника.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча в разных турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач.