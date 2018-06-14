Жирков: футболисты сборной России должны сохранить победный настрой в следующих матчах ЧМ

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна сохранить победный настрой в следующих играх чемпионата мира после разгромной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче турнира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Юрий Жирков.

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".